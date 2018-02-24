Происшествия
вчера, 17:24
На улице Советской сбили молодую женщину
Пострадавшая получила серьезные травмы.
Около 17.00 в Липецке на улице Советской, напротив дома №47 под колеса автомобиля "Дэу" попала девушка 20 -22 лет.
По предварительным данным она перебегала дорогу в неположенном месте. Как рассказывают свидетели аварии, девушка стояла возле дороги и говорила по телефону. Затем неожиданно выбежала на проезжую часть. Удар был так силен, что с нее сорвало обувь.
Пострадавшую госпитализировали - у нее серьезные травмы.
По предварительным данным она перебегала дорогу в неположенном месте. Как рассказывают свидетели аварии, девушка стояла возле дороги и говорила по телефону. Затем неожиданно выбежала на проезжую часть. Удар был так силен, что с нее сорвало обувь.
Пострадавшую госпитализировали - у нее серьезные травмы.
Комментарии (60)
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