На улице Советской сбили молодую женщину

Пострадавшая получила серьезные травмы.

Около 17.00 в Липецке на улице Советской, напротив дома №47 под колеса автомобиля "Дэу" попала девушка 20 -22 лет.



По предварительным данным она перебегала дорогу в неположенном месте. Как рассказывают свидетели аварии, девушка стояла возле дороги и говорила по телефону. Затем неожиданно выбежала на проезжую часть. Удар был так силен, что с нее сорвало обувь.



Пострадавшую госпитализировали - у нее серьезные травмы.

