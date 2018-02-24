Происшествия

вчера, 17:24

На улице Советской сбили молодую женщину

60 10673
#авария #ДТП
10
На улице Советской сбили молодую женщину

Пострадавшая получила серьезные травмы.

Около 17.00 в Липецке на улице Советской, напротив дома №47 под колеса автомобиля "Дэу" попала девушка 20 -22 лет.

По предварительным данным она перебегала дорогу в неположенном месте. Как рассказывают свидетели аварии, девушка стояла возле дороги и говорила по телефону. Затем неожиданно выбежала на проезжую часть. Удар был так силен, что с нее сорвало обувь.

Пострадавшую госпитализировали - у нее серьезные травмы.
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60 10673
#авария #ДТП
10

Комментарии (60)

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крекен

сегодня, 01:48
будьте внимательны,пожалуйста,есть такое ощущение,что люди думают,что у них в запасе много жизней,девушке-выздоравливай скорей.
ответить

Вот иновый закон нарисовался

сегодня, 00:38
Запретить ходить в наушниках
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Яна

сегодня, 00:26
Вот есть же такие тупые люди! Ну идешь ты разговариваешь по телефону, ну неужели нельзя смотреть в это время по сторонам? Тем более, перебегать дорогу в неположенном месте! Я постоянно хожу в наушниках, слушаю музыку, но по сторонам всегда смотрю по несколько раз и дорогу всегда перехожу только по зебре! Внимательнее надо быть!!! Водителю, надеюсь, ничего не будет за эту безалаберность девушки! Но девушке желаю поскорее поправляться и впредь, быть внимательнее на дорогах!
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Прохожий

сегодня, 00:16
А как вам те люди. которые идут в наушниках и "слушают музыку"?
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овца в больнице

сегодня, 00:13
первым делом скулила о подзарядке для смартика. смарт сдохнет, зачем тогда жить? как тогда узнать когда он появился в вк?
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обувь -ботинки

сегодня, 00:11
могли быть на 2 размера больше. нога туда заныривает, и легко выныривает. Овца в рубашке родилась
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Мы не ведаем страха и боли

сегодня, 00:10
Потому что у нас вся жизнь исключительно на дисплеях гаджетов и на экранах телевизоров.Там,где можно нажать stop-play,смотрим на двадцатиэтажку на Вермишева,а там-радуйся,и вкушаем то,что нам преподносят эти хорошие люди с зомбоящика
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Ирина48

вчера, 23:48
Молодую женщину конечно жаль...но блин,нужно же иногда думать! Особенно когда опасность рядом. И себя покалечила и проблем водителю подкинула.
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Вольфганг

вчера, 23:31
Обычно, если с движущегося объекта слетает обувь в момент столкновения с автомобилем,то объект как правило отдаёт богу душу! но здесь исключение из правил! объект женщина! у неё как у кошки ,-9 жизней! осталось пока 8 жизней! удачи даме,но не забывай осталось только 8 !!!
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ProtonM

вчера, 22:58
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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