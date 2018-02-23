Почти 4000 горожан остались без воды из-за коммунальной аварии

Сегодня в 12.30 на перекрестке улиц Неделина и Торговой лопнул трубопровод. Глубина залегания трубы -1,8 м. Под отключение холодной воды попали 11 домов разной этажности, с населением 3950 человек, в том числе 306 детей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, отключение коснулось домов по адресам: ул. Коммунальная, 14; ул. Неделина 14,14а, 16, 16а, 18, 20; ул. Торговая 2,4; ул. Горького 1; ул. Октябрьская 74. Оповещение населения об аварии и месте подвоза воды осуществляется силами управляющих компаний путем расклейки объявлений. По заявке жителей, подвоз воды будет обеспечен по любому адресу.