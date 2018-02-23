Общество

сегодня, 12:48

Почти 4000 горожан остались без воды из-за коммунальной аварии

3 756
#коммунальная авария
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Почти 4000 горожан остались без воды из-за коммунальной аварии

Сегодня в 12.30 на перекрестке улиц Неделина и Торговой лопнул трубопровод. Глубина залегания трубы -1,8 м. Под отключение холодной воды попали 11 домов разной этажности, с населением 3950 человек, в том числе 306 детей. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, отключение коснулось домов по адресам: 

ул. Коммунальная, 14;

ул. Неделина 14,14а, 16, 16а, 18, 20;

ул. Торговая 2,4;

ул. Горького 1;

ул. Октябрьская 74.

Оповещение населения об аварии и месте подвоза воды осуществляется силами управляющих компаний путем расклейки объявлений.

По заявке жителей, подвоз воды будет обеспечен по любому адресу.

3 756
#коммунальная авария
1

Комментарии (3)

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А

24 минуты назад
Кто-то говорил,что город полностью готов к зиме.
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007

сегодня, 13:51
какие нах 12-30 в 9 утра ехал уже воды полно было алеши...
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детсад номер 23

сегодня, 13:10
Это мы повеселились.
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