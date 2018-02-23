сегодня, 12:48
Почти 4000 горожан остались без воды из-за коммунальной аварии
Сегодня в 12.30 на перекрестке улиц Неделина и Торговой лопнул трубопровод. Глубина залегания трубы -1,8 м. Под отключение холодной воды попали 11 домов разной этажности, с населением 3950 человек, в том числе 306 детей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, отключение коснулось домов по адресам:
ул. Коммунальная, 14;
ул. Неделина 14,14а, 16, 16а, 18, 20;
ул. Торговая 2,4;
ул. Горького 1;
ул. Октябрьская 74.
Оповещение населения об аварии и месте подвоза воды осуществляется силами управляющих компаний путем расклейки объявлений.
По заявке жителей, подвоз воды будет обеспечен по любому адресу.
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