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Савченко предрекла «большую войну» в Европе‍

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#Савченко #война #Украина #Россия
Савченко предрекла «большую войну» в Европе‍

Через несколько лет наступит "большая война", которая затронет не только Украину и Россию, но и другие страны Европы. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченков.

Через несколько лет наступит "большая война", которая затронет не только Украину и Россию, но и другие страны Европы. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченков эфире телеканала ZIK.

По мнению парламентария, миротворческая миссия не сможет решить вооруженный конфликт в Донбассе, - передает РИА-Новости.

"Я думаю, выхода есть два: года через четыре – максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном", — предположила Савченко.

Другой вариант развития событий, по мнению политика, это "смена власти на Украине, смена власти в России и другие непредсказуемые пути".

Савченко не раз привлекала внимание СМИ своими неоднозначными высказываниями и поступками. Так, в эфире телеканала NewsOne она заявила о том, что украинцы с четвертого-пятого века до нашей эры "становились индивидуалистами".

Кроме того, ранее нардеп сообщила о намерении баллотироваться в президенты и уже начала собирать деньги на предвыборную кампанию.

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#Савченко #война #Украина #Россия

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