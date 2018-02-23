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Закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу 24 февраля‍

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#Закон #Украина #война #реинтеграция Донбасса
Закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу 24 февраля‍

Документ вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть 24 февраля. Верховная рада приняла документ 18 января. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал его.

Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» опубликован и вступит в силу 24 февраля. Текст его появился в газете Верховной Рады «Голос Украины» в пятницу, 23 февраля, - пишут "Известия".

Документ о реинтеграции Донбасса, предполагающий введения военного положения на юго-востоке Украины, был подписан президентом республики Петром Порошенко 20 февраля, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных». Согласно документу, Киев не проводит так называемую антитеррористическую операцию (АТО), а принимает «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны».

Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января. Одним из основных тезисов закона является объявление России «страной-агрессором».
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#Закон #Украина #война #реинтеграция Донбасса

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