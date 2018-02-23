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Закон о реинтеграции Донбасса вступит в силу 24 февраля
Документ вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть 24 февраля. Верховная рада приняла документ 18 января. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал его.
Документ о реинтеграции Донбасса, предполагающий введения военного положения на юго-востоке Украины, был подписан президентом республики Петром Порошенко 20 февраля, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных». Согласно документу, Киев не проводит так называемую антитеррористическую операцию (АТО), а принимает «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны».
Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса 18 января. Одним из основных тезисов закона является объявление России «страной-агрессором».