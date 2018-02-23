Премьер поздравил российских фигуристок с победой на ОИ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с медалями на Олимпийских играх в Пхенчхане. В соревнованиях женщин-одиночниц наши девушки между собой разыграли первое и второе место.





"Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!" - написал Медведев в Twitter.



В пятницу россиянка Алина Загитова выиграла золото в соревнованиях одиночниц, а серебро досталось Евгении Медведевой. Ранее российская команда завоевала серебро командного турнира.



Всего на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне идут 15-ми в командном медальном зачете Игр-2018. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с золотой и серебряной медалями в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане, - передает РИА-Новости "Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!" - написал Медведев в Twitter.В пятницу россиянка Алина Загитова выиграла золото в соревнованиях одиночниц, а серебро досталось Евгении Медведевой. Ранее российская команда завоевала серебро командного турнира.Всего на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне идут 15-ми в командном медальном зачете Игр-2018.