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Премьер поздравил российских фигуристок с победой на ОИ-2018

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#Медведев #Загитова #ОИ-2018 #Олимпиада
Премьер поздравил российских фигуристок с победой на ОИ-2018

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с медалями на Олимпийских играх в Пхенчхане. В соревнованиях женщин-одиночниц наши девушки между собой разыграли первое и второе место.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву с золотой и серебряной медалями в одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане, - передает РИА-Новости.

"Блестящее выступление наших фигуристок в Пхенчхане и первое золото! Алина Загитова, Евгения Медведева, поздравляю! Гордимся!" - написал Медведев в Twitter.

В пятницу россиянка Алина Загитова выиграла золото в соревнованиях одиночниц, а серебро досталось Евгении Медведевой. Ранее российская команда завоевала серебро командного турнира.

Всего на счету российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне идут 15-ми в командном медальном зачете Игр-2018.
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#Медведев #Загитова #ОИ-2018 #Олимпиада

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