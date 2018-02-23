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США не видят в российских Су-57 угрозу для своих операций в Сирии‍

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#США #Сирия #Россия #война #Су-57
США не видят в российских Су-57 угрозу для своих операций в Сирии‍

США не рассматривают российские истребители пятого поколения Су-57 как угрозу для своих военных операций в Сирии. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон. Ранее СМИ со ссылкой на социальные сети сообщили, что на базе ВКС в Хмеймиме приземлились два истребителя пятого поколения Су-57.

Пентагон не считает российские Су-57 как угрозу своим военным операциям США на территории Сирии. Об этом заявил представитель американского оборонного ведомства Эрик Пэхон.

«Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и продолжим их должным образом», – цитирует его ТАСС.

22 февраля в соцсетях появилось видео, на котором якобы запечатлен пролет российских истребителей в Сирии.

Блогеры утверждают, что на кадрах запечатлены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, заметив, что этот вопрос в компетенции Минобороны.
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#США #Сирия #Россия #война #Су-57

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