США не видят в российских Су-57 угрозу для своих операций в Сирии‍

США не рассматривают российские истребители пятого поколения Су-57 как угрозу для своих военных операций в Сирии. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон. Ранее СМИ со ссылкой на социальные сети сообщили, что на базе ВКС в Хмеймиме приземлились два истребителя пятого поколения Су-57.





«Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и продолжим их должным образом», – цитирует его



22 февраля в соцсетях появилось видео, на котором якобы запечатлен пролет российских истребителей в Сирии.



Блогеры утверждают, что на кадрах запечатлены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, заметив, что этот вопрос в компетенции Минобороны. Пентагон не считает российские Су-57 как угрозу своим военным операциям США на территории Сирии. Об этом заявил представитель американского оборонного ведомства Эрик Пэхон.«Мы не считаем, что эти истребители станут угрозой для наших операций в Сирии, и продолжим их должным образом», – цитирует его ТАСС 22 февраля в соцсетях появилось видео, на котором якобы запечатлен пролет российских истребителей в Сирии.Блогеры утверждают, что на кадрах запечатлены два новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию, заметив, что этот вопрос в компетенции Минобороны.