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В Одессе неизвестные захватили здание санатория

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#Одесса #захват #санаторий
В Одессе неизвестные захватили здание санатория

Около 70 сотрудников частной охранной фирмы захватили здание санатория "Лермонтовский" в Одессе и не пускают сотрудников на работу.

Порядка 70 сотрудников частной фирмы захватили административное здание санатория "Лермонтовский" в Одессе, - сообщило местное издание "Думская" со ссылкой на директора санатория Дмитрия Антипова.

Люди, вооруженные ломами и арматурой, ворвались в санаторий около семи утра. Они захватили административное здание и не пускают сотрудников на работу.

По словам директора, они отключили санаторий от электричества, полностью парализовав его работу. "Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается", — цитирует Антипова издание.

Он добавил, что в здании находится оборудование и личные вещи сотрудников. По данным "Думской", сейчас в санатории проходят лечение и реабилитацию 150 человек, - передает РИА-Новости.

Адвокат Илья Халдай, который защищает интересы администрации "Лермонтовского", рассказал, что ситуация с санаторием тянется уже несколько лет: его оспаривают друг у друга Министерство юстиции и частное акционерное общество "Укрпрофздравница".

"Захватчиками руководит представитель государственного предприятия, который утверждает, что они действуют законно. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту. Не имея возможности зайти законным путем, государственное предприятие совершает преступление при попустительстве полиции. Полиция тянет время", — заявил он.
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#Одесса #захват #санаторий

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