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Полиция Бильбао назвала причину смерти сотрудника перед матчем «Атлетик» - «Спартак»

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#Атлетик #Спартак #футбол #фанаты #полиция #Бильбао
Полиция Бильбао назвала причину смерти сотрудника перед матчем «Атлетик» - «Спартак»

Полиция страны Басков заявила, что полицейский Иносенсио Алонсо Гарсия скончался в Бильбао из-за проблем с сердцем в день ответного матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком".

Полиция города Бильбао заявила, что сотрудник правоохранительных органов Алонсо Гарсия умер из-за проблем с сердцем в день ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы между «ААтлетиком» и московским «Спартаком», сообщает официальный сайт ведомства.

22 февраля 51-летний Гарсия был доставлен в больницу с остановкой сердца, а спустя час он скончался. Отмечается, что остановка не была вызвана травмами.

Ранее УЕФА осудил беспорядки перед матчем «Атлетик» — «Спартак».

Накануне в СМИ появилась информация, что в четверг в результате столкновений между болельщиками "Атлетика" и "Спартака" погиб один полицейский, при этом, по одной из версий, причиной смерти стал инфаркт.

Как сообщается, 51-летний полицейский был доставлен в больницу с остановкой сердца, которая не была вызвана какими-либо травмами, и спустя час скончался, - пишет РИА-Новости.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что осуждает столкновения фанатов "Атлетика" и "Спартака" и находится в контакте с властями, чтобы получить информацию об инцидентах.

Матч в Бильбао завершился победой "Спартака" со счетом 2:1, однако москвичи не сумели выйти в 1/8 финала по сумме двух встреч.
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#Атлетик #Спартак #футбол #фанаты #полиция #Бильбао

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