сегодня, 11:43
Полиция Бильбао назвала причину смерти сотрудника перед матчем «Атлетик» - «Спартак»
Полиция страны Басков заявила, что полицейский Иносенсио Алонсо Гарсия скончался в Бильбао из-за проблем с сердцем в день ответного матча 1/16 финала футбольной Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком".
22 февраля 51-летний Гарсия был доставлен в больницу с остановкой сердца, а спустя час он скончался. Отмечается, что остановка не была вызвана травмами.
Ранее УЕФА осудил беспорядки перед матчем «Атлетик» — «Спартак».
Накануне в СМИ появилась информация, что в четверг в результате столкновений между болельщиками "Атлетика" и "Спартака" погиб один полицейский, при этом, по одной из версий, причиной смерти стал инфаркт.
Как сообщается, 51-летний полицейский был доставлен в больницу с остановкой сердца, которая не была вызвана какими-либо травмами, и спустя час скончался, - пишет РИА-Новости.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что осуждает столкновения фанатов "Атлетика" и "Спартака" и находится в контакте с властями, чтобы получить информацию об инцидентах.
Матч в Бильбао завершился победой "Спартака" со счетом 2:1, однако москвичи не сумели выйти в 1/8 финала по сумме двух встреч.