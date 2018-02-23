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Украинский политолог прокомментировал драку в эфире НТВ

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#Драка #НТВ #Украина #политолог
Украинский политолог прокомментировал драку в эфире НТВ

Украинский политолог Дмитрий Суворов, подравшийся с ведущим НТВ Андреем Норкиным в эфире программы «Место встречи», прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

Украинский политолог Дмитрий Суворов, подравшийся с ведущим телеканала НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи", прокомментировал ситуацию на своей странице на Facebook.

Конфликт произошел во время обсуждения ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал, что из-за боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей. Суворов потребовал от депутата показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо, после чего между мужчинами завязалась драка, - передает РИА-Новости.

"Что касается сегодняшнего инцидента, драки, я даже дракой это назвать не могу, мы просто потолкались, и на этом все закончилось", — заявил Суворов.

По словам политолога, его "взорвали эмоции", когда депутат из Германии Андреас Маурер заявил о геноциде населения Донбасса со стороны украинских военных.

"Эту ложь я выдержать не смог, меня взорвали эмоции, но почему взорвался Андрей Норкин, я понять не могу, потому что правда, очевидно, на моей стороне", — сказал он.
Суворов принес извинения девушке-редактору, которая упала во время драки, однако отказался извиняться перед ведущим программы.

"Это был очередной наговор на Украину, я защищал страну, он не был на стороне правды, у него не было моральных оснований на меня набрасываться", — сказал Суворов

Украинский политолог Дмитрий Суворов, находясь в поезде, следующем из России на Украину, записал видеообращение, в котором назвал себя бандеровцем.

"Хочу принести извинения перед девочкой-редактором, я видел, там какая-то девочка пострадала, даже не помню уже, кто упал, бандеровцы не воюют с женщинами и детьми, поэтому перед девушкой-редактором я извиняюсь, в этом есть какая-то степень моей вины", — рассказал Дмитрий Суворов.

Журналист Юрий Кот прокомментировал драку украинского политолога Дмитрия Суворова с российским телеведущим Андреем Норкиным в эфире передачи "Место встречи" на НТВ.

"Господин Суворов, так называемый эксперт, широко известный в узких кругах, которого на Украине никто особо и не знает", - произнес, в частности, Кот.

По его словам, точка зрения Суворова – неадекватная.

"Проявил неосторожность вести себя откровенно по-хамски в стандартной для него манере. И в то мгновение, когда немецкий политик, который только что вернулся из Донбасса и рассказывал о тех событиях, которые там произошли – прежде всего, о детских смертях, о покалеченных детях Донбасса, - Суворов имел неосторожность несколько раз обвинить его во лжи с криками: "Где доказательства?", хотя они уже есть – это могилы детей. И обозвал, по-моему, мерзавцем", - сказал Кот.

По его словам, когда это произошло во второй раз, Норкин подошел в привычной совершенно манере, чтобы вывести гостя из студии, однако тот начал махать руками.

"Андрей отреагировал в данной ситуации как нормальный человек", - произнес Кот, который сам был в студии в момент произошедшего.

Он также добавил, что в любой ситуации надо оставаться человеком.

"Вот Суворов в этой ситуации, к сожалению, перестал быть человеком, начал глумиться, издеваться и использовать трагедию", - сказал, в частности, Кот.
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#Драка #НТВ #Украина #политолог

Комментарии (1)

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гость

сегодня, 13:25
Норкин - молодец, что наконец-то этот фашист получил!
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