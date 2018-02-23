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Умер экс-начальник областного управления культуры

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#культура

Анатолий Нехорошев возглавлял управление с 1987 по 1992-й и с 1998 по 2000 годы.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 22 февраля на 78-м году жизни скончался Анатолий Никифорович Нехорошев.

Анатолий Нехорошев - выпускник Липецкого пединститута, Липецкого филиала Московского института стали и сплавов, Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры. Работал учителем в средней школе, на Новолипецком металлургическом комбинате прошел путь от старшего инженера-программиста до начальника лаборатории, заместителя секретаря парткома комбината. С 1987 по 1992 - начальник областного управления культуры. Шесть последующих лет возглавлял ТОО "Лист ЛТД". С мая 1998-го по январь 2000 года - начальник управления культуры администрации Липецкой области. Отмечен государственными наградами. Кавалер ордена Дружбы народов.

Фото http://kultura48.ru
3 539
#культура

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