Общество
вчера, 23:44
Умер экс-начальник областного управления культуры
Анатолий Нехорошев возглавлял управление с 1987 по 1992-й и с 1998 по 2000 годы.
Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 22 февраля на 78-м году жизни скончался Анатолий Никифорович Нехорошев.
Анатолий Нехорошев - выпускник Липецкого пединститута, Липецкого филиала Московского института стали и сплавов, Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры. Работал учителем в средней школе, на Новолипецком металлургическом комбинате прошел путь от старшего инженера-программиста до начальника лаборатории, заместителя секретаря парткома комбината. С 1987 по 1992 - начальник областного управления культуры. Шесть последующих лет возглавлял ТОО "Лист ЛТД". С мая 1998-го по январь 2000 года - начальник управления культуры администрации Липецкой области. Отмечен государственными наградами. Кавалер ордена Дружбы народов.
Фото http://kultura48.ru
Анатолий Нехорошев - выпускник Липецкого пединститута, Липецкого филиала Московского института стали и сплавов, Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры. Работал учителем в средней школе, на Новолипецком металлургическом комбинате прошел путь от старшего инженера-программиста до начальника лаборатории, заместителя секретаря парткома комбината. С 1987 по 1992 - начальник областного управления культуры. Шесть последующих лет возглавлял ТОО "Лист ЛТД". С мая 1998-го по январь 2000 года - начальник управления культуры администрации Липецкой области. Отмечен государственными наградами. Кавалер ордена Дружбы народов.
Фото http://kultura48.ru
Гость
Гость
Гость