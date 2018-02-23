SpaceX запустила ракету со спутниками для раздачи интернета

На ракете находятся спутники Microsat 2a и Microsat 2b, которые должны стать первыми в проекте SpaceX под названием Starlink, в рамках которого в космосе будут размещены несколько тысяч спутников для раздачи интернета.





Запуск переносился трижды. Изначально его запланировали на 17 февраля, но перенесли на следующий день. Затем дату изменили на 21 февраля. Однако накануне запуск вновь отложили из-за ветра.



На борту ракеты находится испанский телекоммуникационный спутник Paz. Он должен был автоматически отделиться от ракеты через 11 минут после старта. Глава корпорации Илон Маск написал в Twitter, что маневр прошел успешно.



Также на ракете находятся спутники Microsat 2a и Microsat 2b, которые должны стать первыми в проекте SpaceX под названием Starlink, в рамках которого в космосе будут размещены несколько тысяч спутников для раздачи интернета, - передает Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг (США, Калифорния). Трансляция запуска велась на сайте корпорации SpaceX.Запуск переносился трижды. Изначально его запланировали на 17 февраля, но перенесли на следующий день. Затем дату изменили на 21 февраля. Однако накануне запуск вновь отложили из-за ветра.На борту ракеты находится испанский телекоммуникационный спутник Paz. Он должен был автоматически отделиться от ракеты через 11 минут после старта. Глава корпорации Илон Маск написал в Twitter, что маневр прошел успешно.Также на ракете находятся спутники Microsat 2a и Microsat 2b, которые должны стать первыми в проекте SpaceX под названием Starlink, в рамках которого в космосе будут размещены несколько тысяч спутников для раздачи интернета, - передает РБК