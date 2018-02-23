В мире
вчера, 18:05
В Польше демонтируют Памятник благодарности Советской армии
В польском городе Лидзбарк-Варминьски приступили к демонтажу памятника благодарности Советской армии, - сообщает РЕН ТВ со ссылкой на газету Lidzbarska.
Отмечается, что монумент находился в плохом состоянии, но власти города намеревались сохранить самые прочные его части и разместить их на местном кладбище, где похоронены умершие в годы Второй мировой войны советские солдаты. Мэр города Яцек Вюновский при этом заявил, что, однако, на это не было "получено согласие".
Издание сообщает, что польский Институт национальной памяти (IPN) считает, что такие памятники «отвечают критериям пропаганды коммунизма и должны быть удалены из публичного пространства»
Ранее во Львове решили демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы на улице Стрыйской.
Отмечается, что монумент находился в плохом состоянии, но власти города намеревались сохранить самые прочные его части и разместить их на местном кладбище, где похоронены умершие в годы Второй мировой войны советские солдаты. Мэр города Яцек Вюновский при этом заявил, что, однако, на это не было "получено согласие".
Издание сообщает, что польский Институт национальной памяти (IPN) считает, что такие памятники «отвечают критериям пропаганды коммунизма и должны быть удалены из публичного пространства»
Ранее во Львове решили демонтировать 30-метровую стелу Монумента славы на улице Стрыйской.