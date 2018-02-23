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вчера, 18:02

В Петербурге завели дело об избиении до смерти водителя маршрутки

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В Петербурге завели дело об избиении до смерти водителя маршрутки

Мужчину до смерти избил 19-летний местный житель

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в избиении до смерти водителя маршрутки в Красносельском районе Петербурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского управления СК. Подозреваемый, молодой человек 19 лет, задержан.

Решается вопрос об аресте злоумышленника и предъявлении ему обвинения. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Преступление было совершено вечером 21 февраля. Пассажир в ходе конфликта избил водителя маршрутки, нанеся удары руками и ногами по голове. Пострадавший потерял много крови и скончался ночью 22 числа.
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