вчера, 15:35
В воскресенье в Липецкой области сохранятся сильные морозы
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег.
Ветер северо-восточный 5-10 м/сек. Температура ночью -18 -23 градусов, при прояснениях до -28, днем от 11 до 16 градусов мороза.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 21 до 23 градусов мороза, днем от 12 до 14 градусов мороза.
ДЕД
Марина Русанова
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