Погода в Липецке

вчера, 15:35

В воскресенье в Липецкой области сохранятся сильные морозы

15 3283
#мороз
1
В воскресенье в Липецкой области сохранятся сильные морозы

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег.

Ветер северо-восточный 5-10 м/сек. Температура ночью -18 -23 градусов, при прояснениях до -28, днем от 11 до 16 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 21 до 23 градусов мороза, днем от 12 до 14 градусов мороза.

15 3283
#мороз
1

Комментарии (15)

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ДЕД

вчера, 23:46
сильные морозы - это -70. А 15 - ниочем.
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Марина Русанова

вчера, 23:18
Вcex жeлaющих рaбoтать вмecтe c нaшим сaйтoм - прoшy внимaния! Уникaльный спoсоб дохoда, кoторый смoжет вaс yдивить. Захoдите нa сaйт, получaйте свoй пeрвый зарабoток и обязатeльно напишитe свoй oтзыв, чтoбы и другиe мoгли воспользoваться бeз лишниx сомнeний. 1. Главнoе услoвие - Bы дoлжны прoживать в РOССИИ, либo стрaнах CНГ. 2. Желaние зарaбатывать. 3. Компьютeр или ноутбyк - соответствeнно. Зa подробнoстями, пожaлуйста сюдa -->> http://cldss.ru/public/6774558901447522
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ничего

вчера, 22:53
переживем морозы переживем 18 марта а там весна илето с новым президентом может быть что изменится
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Уася

вчера, 22:43
Не ребят,когда в движении то норм,чуть постоиш ласты склеиш
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Чичик

вчера, 21:58
Да ну это ещё фигня, было и под -40 даже. Так что это ещё цветочки
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Вскрытие

вчера, 20:33
Вскрытию, иди, погуляй пару часиков
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зомби

вчера, 20:15
Россия СССР , ну так пистуй на улицу, чего тут сидишь дохлый х.ерню строчишь?
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букварь

вчера, 19:43
Россия СССР , раньше не было интернета, люди были грамотней и писали слово "сейчас" правильно, а не "шас".
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й

вчера, 19:39
да езжай в Оймякон и хоть там оставайся навсегда, отморозь себе пичушку
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Россия СССР

вчера, 19:30
Эх такую погодку да ещё на месецок класс как раньше зимы были супер все гуляли .а шас какие то зомби за компьютером сидят дохлые
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