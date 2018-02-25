В воскресенье в Липецкой области сохранятся сильные морозы

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в Липецкой области переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег.

Ветер северо-восточный 5-10 м/сек. Температура ночью -18 -23 градусов, при прояснениях до -28, днем от 11 до 16 градусов мороза. В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 21 до 23 градусов мороза, днем от 12 до 14 градусов мороза.