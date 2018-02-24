вчера, 15:26
В Липецкой области до -16 днем, и до -28 ночью
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля в Липецкой области переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью -18 -23 градусов, при прояснениях до -28, днем от 11 до 16 градусов мороза.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 22 до 24 градусов мороза, днем от 12 до 14 градусов мороза.
ProtonM
переживатель
Ч.
Вий
вот
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