Общество

вчера, 15:26

В Липецкой области до -16 днем, и до -28 ночью

6 1891
#похолодание
1
В Липецкой области до -16 днем, и до -28 ночью

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. 

Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью -18 -23 градусов, при прояснениях до -28, днем от 11 до 16 градусов мороза.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 22 до 24 градусов мороза, днем от 12 до 14 градусов мороза.

6 1891
#похолодание
1

Комментарии (6)

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ProtonM

вчера, 22:58
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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переживатель

вчера, 21:42
нашли парнишку в реке кто в курсе?
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Ч.

вчера, 19:15
Поправочка ,не " партки " ,портки .
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Вий

вчера, 19:11
Наступит марток-оденешь трое парток....
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вот

вчера, 16:26
Орловой в тюрьме тепло
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777

вчера, 15:32
Зима раскочегарилась не на шутку чувствует скорого наступление Весны!
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