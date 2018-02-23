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вчера, 18:29
Липецкая вечЁрка: двойное убийство, жертва мороза и сквер стыда
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 22 февраля.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про двойное убийство. Забивший до смерти двух пенсионеров 19-летний парень объяснил случившееся тем, что старики оскорбили его мать.
Не меньше липчан в четверг взволновало сообщение о жертвах мороза. Наступившие морозы могут принести немало хлопот врачам областного ожогового центра. Вчера они приняли первого пациента - мужчина средних лет отморозил все пальцы.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся благоустройства Липецка. Местный житель просит мэрию обратить внимание на сквер за областным ДК. «В каком плачевном состоянии он находится... Неужели не стыдно нашим городским властям за такое убожество…».
Активный отклик получила заметка про развитие «Елецкого» в части парковочного пространства. В проекте предусмотрено размещение многоярусной автопарковки в районе существующего растворно-бетонного узла. Общее число парковочных мест по проекту составляет 4767 машиномест, из них 3879 - надземные, 798 - подземные, 90 - вдоль объездной автодороги на севере микрорайона.
Вместе с этим, немало «плюсиков» сегодня досталось вкусной и познавательной теме. Липецкая областная библиотека продолжит цикл встреч «Мир без границ» обсуждением визита в Италию. Александр Григоров расскажет липчанам какой недостаток есть у итальянской пиццы.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про двойное убийство. Забивший до смерти двух пенсионеров 19-летний парень объяснил случившееся тем, что старики оскорбили его мать.
Не меньше липчан в четверг взволновало сообщение о жертвах мороза. Наступившие морозы могут принести немало хлопот врачам областного ожогового центра. Вчера они приняли первого пациента - мужчина средних лет отморозил все пальцы.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся благоустройства Липецка. Местный житель просит мэрию обратить внимание на сквер за областным ДК. «В каком плачевном состоянии он находится... Неужели не стыдно нашим городским властям за такое убожество…».
Активный отклик получила заметка про развитие «Елецкого» в части парковочного пространства. В проекте предусмотрено размещение многоярусной автопарковки в районе существующего растворно-бетонного узла. Общее число парковочных мест по проекту составляет 4767 машиномест, из них 3879 - надземные, 798 - подземные, 90 - вдоль объездной автодороги на севере микрорайона.
Вместе с этим, немало «плюсиков» сегодня досталось вкусной и познавательной теме. Липецкая областная библиотека продолжит цикл встреч «Мир без границ» обсуждением визита в Италию. Александр Григоров расскажет липчанам какой недостаток есть у итальянской пиццы.
Фермер
правда