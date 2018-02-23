Общество

вчера, 17:13

Липецкие военнослужащие получили государственные и ведомственные награды

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#День защитника Отечества #Липецкий авиацентр
Липецкие военнослужащие получили государственные и ведомственные награды

В Липецком авиацентре отпраздновали День защитника Отечества.

Сегодня в честь Дня защитника Отечества прошло торжественное построение частей Липецкого авиацентра.

Как рассказал GOROD48 помощник командира Липецкого авиацентра по информационному обеспечению Владимир Кахленко, во время построения был зачитан приказ Министра обороны России, в котором он поздравляет с праздником ветеранов Вооруженных Сил и тех, кто проходит службу.

В соответствии с Указом Президента РФ и приказом Министра обороны России были вручены государственные и ведомственные награды. Согласно приказа начальника авиацентра личный состав был поощрен грамотами и благодарностями.

Также прошло поощрение родителей военнослужащих, проходящих службу по призыву. Матерям солдат вручены благодарственные письма командования авиацентра.

После торжественной части прошла праздничная программа с участием творческих коллективов города и области.

- Прошедший год в Липецком авиацентре был очень насыщенным и связан с решением ряда важных задач, - отметил Владимир Кахленко. - В первую очередь - это изучение и опытно- войсковая эксплуатация новой и модернизированной техники- самолетов: Су-30СМ, СУ – 24М, СУ – 25СМ. Продолжаются войсковые испытания нового многофункционального истребителя Су-35С.
Шло обновление учебно- материальной базы учебного отдела. На центральных офицерских курсах прошли переподготовку и обучение более 1000 человек по 20 авиационным специальностям. Продолжена подготовка летного и инженерно-технического состава на новую авиационную технику самолеты Су-34, Су-30СМ, Су-35С и Як-130. Было проведено исследовательское летно-тактическое учение, где проверялись способы боевого применения новой и модернизированной авиационной техники, а также организация взаимодействия с использованием перспективных систем управления. Экипажи самолетов Су-24М, Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31 выполнили полеты с дозаправками топливом в воздухе. Проведены учения эскадрилий, в ходе которых полеты ударных групп штурмовиков и бомбардировщиков осуществлялись под прикрытием истребителей. Летчики авиацентра стали победителями международных соревнований «Авиадартс-2017» в номинациях штурмовой и истребительной авиации.

Пилотажные группы «Соколы России», «Стрижи», и «Русские Витязи» показали свое мастерство и маневренные возможности отечественных истребителей во время патриотической акции «Служба по контракту-твой выбор!» , а также в различных городах Российской Федерации.. Они стали участниками Международного авиационно-космического салона «МАКС» и Международного военно-технического форума «Армия-2017», авиационный кластер которого действовал на территории одного из аэродромов авиацентра в подмосковной Кубинке. «Русские Витязи» успешно выполнили демонстрационные полеты на международных выставках в Дубае и Малайзии.
12 августа 36 летных экипажа Центра стали участниками воздушного парада в честь 105 годовщины образования Воздушно-космических сил. По итогам 2017 года Липецкий авиацентр стал лучшим среди авиационных центров Воздушно-космических сил России.

2018 год - это год 100-летия авиации города Липецка и 65-летия образования авиацентра. В этом году основной акцент будет сделан на обеспечение безопасности полётов, повышение уровня методической подготовки командиров всех степеней, сохранение жизни и здоровья личного состава.

Липецкий авиацентр будет решать важные задачи связанные в первую очередь с изучением боевых возможностей самолетов поступающих на вооружение ВКС России, подготовкой летного и инженерно-технического состава на новые и модернизированные авиационные комплексы поступающие на вооружение строевых частей Военно-воздушных сил.
11 1730
#День защитника Отечества #Липецкий авиацентр

Комментарии (11)

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злой обыватель

вчера, 23:15
Вешают друг другу медальки. А будет война с Китаем, и все они окажутся в жопе с этими ржавыми консервными банками, спроектированными 60 лет назад.
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Неавтофанат

вчера, 22:35
Дед , во-первых - с Праздником! Во-вторых, а почему в Москве аж, 10 тыс. человек ошиваются? Остальные уже получили своё жильё? Самый крупный Арбатский военный округ! Офицеры и генералы должны проходить ротацию. Конечно, лейтенант едет с молодой женой в Тмутаракань, в палатки. Матерый штабист уезжает в поля, оставив свой тыл в московской квартире. Служил рядом с Москвой за кольцом, в офицерском городке была московская прописка. Горло друг другу грызли, чтобы получить квартиру и уехать из коммунальных хором. Там офицеры служить оставались навсегда. Из 500 человек 4 лейтенанта, 4 капитана, остальные с двумя просветами!
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Боксер

вчера, 21:51
В.Н.Кахленко поздравляю вас с днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! С уважением, сержант запаса Приходько И.В.!
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вчера, 21:45
А вот что произошло на учениях "Запад-2017", потеряно два самолета, в реанимации два зрителя, президент чудом не обстрелян с российского вертолета. Министру оборону Сергею Шойгу так и не удалось создать правдоподобной версии того, что случилось на учениях "Запад-2017", где вертолет Ка-52 обстрелял ракетами зрителей, находившихся рядом с полигоном "Лужский" под Санкт-Петербургом. Пресс-служба МО неуклюже отрицала происшедшее, но без особого успеха — слишком много свидетелей с камерами присутствовали на учениях. Планировалось, что "Запад-2017"укрепит аппаратные позиции Шойгу, однако теперь учения будут может иметь совершенно противоположные последствия. Сейчас изучается, насколько были подготовлены нынешние маневры, как были потрачены выделенные на них средства и есть ли гарантия того, что в следующий раз ракету не выпустят в сторону верховных главнокомандующих России и Белоруссии, присутствующих на "Западе".
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Дед

вчера, 21:35
Где-то награды, а где-то по другому.Более 10 тыс. семей военнослужащих (свыше 40 тыс. человек) в Москве очередную зиму встречают без положенного по закону постоянного жилья. Военнослужащие, участники боевых действий, ветераны и инвалиды, пенсионеры Министерства обороны, их жены и дети выйдут с плакатами с целью заявить о непринятии действенных мер Министерством обороны и правительством РФ по решению их жилищного вопроса.
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Боцман

вчера, 19:54
Пока есть РВСН и гарантия - что их ста ракет долетят хотя бы десять - мы можем спать спокойно. А потом- как поможет Всевышний. А так- всех с наступающим.
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Дед

вчера, 18:57
Праздник хорошо, когда есть повод что праздновать. А что так тихо и всё так гладко в авиацентре, или забыли, когда во время несения караульной службы 3 января получил огнестрельное ранение солдат-срочник ?
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Сергей

вчера, 18:19
За што награды мы воюем с кем
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07

вчера, 18:19
Стрижи,витязи замечательно,только, почему пенсия 5900 у граждан России.
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Рома

вчера, 18:06
Шойгу в армии не служил как и сердюков как он может награждать наградами
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