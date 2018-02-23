Ночью 23 февраля похолодает до -28

В период 22-27 февраля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 15-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.

В целом в ближайшие трое суток с затоком холодного арктического воздуха на территории региона ожидается аномально холодная погода, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью понизится в отдельных районах до 28 градусов мороза. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 17-19 градусов мороза, что на 9-11 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью -18 -23 градусов, при прояснениях до -28, днем от 9 до 14 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 21 до 23 градусов мороза, днем от 11 до 13 градусов мороза.

Самым теплым 23 февраля в Липецке был в 2016 году: +3 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1945 году — 32 градуса мороза.