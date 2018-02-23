Погода в Липецке

вчера, 17:10

Ночью 23 февраля похолодает до -28

7 3206
#похолодание
4
Ночью 23 февраля похолодает до -28

В период 22-27 февраля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 15-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.

В целом в ближайшие трое суток с затоком холодного арктического воздуха на территории региона ожидается аномально холодная погода, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью понизится в отдельных районах до 28 градусов мороза. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 17-19 градусов мороза, что на 9-11 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный, 3-8 м/сек. Температура ночью -18 -23 градусов, при прояснениях до -28, днем от 9 до 14 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 21 до 23 градусов мороза, днем от 11 до 13 градусов мороза. 

Самым теплым 23 февраля в Липецке был в 2016 году: +3 градуса, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1945 году — 32 градуса мороза.

7 3206
#похолодание
4

Комментарии (7)

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Мимо Крокодил

сегодня, 00:58
Вскрытие , ну, вскрытие тебе скоро поможет)
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Вскрытие

сегодня, 00:31
Ура! Зима наконец-то!!!!!)))
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Алексей -Сочи

вчера, 18:43
Крепись народ, мёрзнуть недолго осталось, хотя мне как- то всё равно -в Сочи +15.
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VOVAN

вчера, 18:39
Pfdzpsdfqnt, че твои прогнозы смотреть! В ночь с 21 на 22 по области до 25 с минусом доходило, а город везде показывал-10...
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Pfdzpsdfqnt

вчера, 17:34
Чего вы курите и где вы подобные прогнозы добываете? Посмотрел прогноз: днём 23 февраля -13, ночью -20
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Гость

вчера, 17:32
Япона мать ....хрена теперь заведешь авто (
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Валерия

вчера, 17:26
По народной традиции морозы конца февраля принято называть власьевскими. Есть власей лютый,апрель будет очень теплым.
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