В России

вчера, 17:03

Цены на продукты впервые с 1990-х годов снизились зимой

1 388
#цены
Цены на продукты впервые с 1990-х годов снизились зимой

Цены на продукты впервые в новейшей истории России снизились в зимний период. 

Как указано в подготовленной Минэкономразвития «Картине экономики», с которой ознакомились «Известия», за январь сезонно очищенная продовольственная дефляция достигла 0,15%.

По мнению специалистов ведомства, снижение цен на продукты, которое скорее характерно для лета, было вызвано ростом предложения животноводческой продукции: мяса птицы, свинины и яиц. Как отметил глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, производители перенасыщают рынок продукцией, чтобы не потерять свою долю на нем.

В свою очередь Росстат зафиксировал в январе продовольственную инфляцию на уровне 0,6% без исключения сезонных факторов. Федеральная служба государственной статистики отметила традиционный для зимы рост цен на картофель, помидоры и лук, однако они не превысили 10%. При этом стоимость апельсинов и гречки снизилась на 5,9 и 3,4% соответственно.

1 388
#цены

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ена

вчера, 19:36
Брешут как собаки.
ответить

Еще в рубрике

В Петербурге завели дело об избиении до смерти водителя маршрутки
В Петербурге завели дело об избиении до смерти водителя маршрутки

вчера, 18:02

В России
Развод разрешат оформлять через загс при отсутствии споров о детях
#брак
Развод разрешат оформлять через загс при отсутствии споров о детях

вчера, 16:38

В России
Путин огласит послание в Манеже из-за расширенного состава участников‍
#Путин #Манеж
1
Путин огласит послание в Манеже из-за расширенного состава участников‍

вчера, 14:43

В России
Госдума продлила дачную амнистию
#Госдума #закон #дачная амнистия
Госдума продлила дачную амнистию

вчера, 14:03

В России
В Санкт-Петербурге возбудили дело против въехавшего в переход водителя‍
#Петербург #переход #водитель
В Санкт-Петербурге возбудили дело против въехавшего в переход водителя‍

вчера, 13:53

В России
Серебряков не отказался от своих слов о России‍
#Серебряков #актер #Россия
3
Серебряков не отказался от своих слов о России‍

вчера, 10:43

В России