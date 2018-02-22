Общество

10 минут назад

Птицефабрика задолжала рабочим в Липецкой области огромную сумму

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Птицефабрика задолжала рабочим в Липецкой области огромную сумму

Долг перед 184 рабочими составляет свыше 4 миллионов рублей

По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в \на птицефабрике в Задонском районе выявлена задолженность по заработной плате за январь 2018 перед 184 работниками предприятия в сумме 4 291 928 рублей.

Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.

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Прокуратура

4 минуты назад
А кто руководить организации???
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