Птицефабрика задолжала рабочим в Липецкой области огромную сумму

Долг перед 184 рабочими составляет свыше 4 миллионов рублей

По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в \на птицефабрике в Задонском районе выявлена задолженность по заработной плате за январь 2018 перед 184 работниками предприятия в сумме 4 291 928 рублей.

Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.