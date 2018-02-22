10 минут назад
Птицефабрика задолжала рабочим в Липецкой области огромную сумму
Долг перед 184 рабочими составляет свыше 4 миллионов рублей
По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в \на птицефабрике в Задонском районе выявлена задолженность по заработной плате за январь 2018 перед 184 работниками предприятия в сумме 4 291 928 рублей.
Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.
Прокуратура