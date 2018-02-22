16 минут назад
Путин огласит послание в Манеже из-за расширенного состава участников
Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию в Манеже в связи с расширенным составом приглашенных, будут использоваться экраны с инфографикой, которые технически сложно разместить в историческом зале Кремля.
«Это будет чуть шире, чем только Федеральное собрание. Это практиковалось и раньше. Второе — для лучшей визуализации, использования инфографики. Будут использованы экраны, которые сложно просто логистически установить в Георгиевском зале Кремля», — пояснил Песков.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что данное послание «является конституционной обязанностью президента», отвечая на вопрос, будет ли оно отличаться от предыдущих.
Напомним, Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 1 марта. Как ранее заявлял Песков, подготовка к посланию сопряжена с внутренними встречами и совещаниями.
9 февраля президент пообещал затронуть тему улучшения условий для работы бизнеса в России и проблемы отечественной науки.
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