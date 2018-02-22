Площадь Победы встала из-за «Ауди»

Главная развязка Липецка парализована.

Несмотря на предпраздничный день, главная транспортная развязка Липецка неожиданно рано встала в пробку. Причиной транспортного затора стало не желание скорее покупать подарки и накрывать стол к празднику, а авария.



На съезде с кольца в сторону Центрального рынка на «аварийке» встала «Ауди». Около машины уже работают сотрудники автоинспекции. Тем временем в пробку встало все кольцо. Автомобилисты нервничают и попеременно жмут клаксоны.















