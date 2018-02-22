Общество

21 минуту назад

Площадь Победы встала из-за «Ауди»

2 579
#пробка #авария
2
Площадь Победы встала из-за «Ауди»

Главная развязка Липецка парализована.

Несмотря на предпраздничный день, главная транспортная развязка Липецка неожиданно рано встала в пробку. Причиной транспортного затора стало не желание скорее покупать подарки и накрывать стол к празднику, а авария.

На съезде с кольца в сторону Центрального рынка на «аварийке» встала «Ауди». Около машины уже работают сотрудники автоинспекции. Тем временем в пробку встало все кольцо. Автомобилисты нервничают и попеременно жмут клаксоны.







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2 579
#пробка #авария
2

Комментарии (2)

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Горожанин

4 минуты назад
Этому шампуру место в парке Победы, но не здесь.
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площадь Победы встала , потому

9 минут назад
что безмозглые ослы ,вместо развязки , шпиль воткнули.
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