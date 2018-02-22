В сети появились кадры последствий боев в Дебальцево

На местности видны многочисленные следы от разорвавшихся снарядов. Кроме того, на кадрах можно заметить несколько подбитых танков. В декабре прошлого года в YouTube опубликовали видео, в котором показали разгромленную в ходе боев в дебальцевском котле украинскую бронетехнику.





В интернете появилось видео, снятое беспилотником разведчиков самопровозглашенной Донецкой народной республики зимой 2015 года. На кадрах трехлетней давности запечатлены с высоты птичьего полета последствия боев в «дебальцевском котле». Дрон заснял покрывающие заснеженные поля воронки от снарядов, сожженные танки ВСУ и прочую бронетехнику и дымящуюся землю. Сообщается, что на видео демонстрируется дорога к селу Логвиново.



Боевые действия в районе Дебальцева начались еще летом 2014 года и продолжились после полугодового перемирия и заключения 12 февраля 2015 года вторых минских соглашений.



Наступление ополченцев в Дебальцевском выступе началось 22 января 2015 года. Начавшиеся боестолкновения вылились во фронтовую операцию с применением танков, тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.



7 февраля ВСУ в результате боев оставили село Редкодуб, а 9 февраля ополченцы взяли под контроль село Логвиново, через которое проходит трасса М103 из Артемовска в Дебальцево, по которой осуществлялось обеспечение Вооруженных сил Украины. Силы десантных бригад ВСУ и Нацгвардии пытались отбить Логвиново, но без видимого успеха. После захлебнувшихся атак представители ДНР и ЛНР начали говорить о полном окружении группировки сил АТО в Дебальцеве.



Утром 12 февраля ВСУ из окружения от Дебальцева и извне от Углегорска атаковали Логвиново, но были отбиты ополченцами, сообщил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин. В результате второго минского соглашения от 2015 года силы противоборствующих сторон должны были с 0:00 по восточноевропейскому времени 15 февраля прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение с линии соприкосновения.



Главы ДНР и ЛНР объявили о готовности предоставить коридор для выхода украинских военных из котла, если они оставят оружие и бронетехнику.



17 февраля бойцы ДНР вошли в город и взяли большую часть Дебальцево под контроль, захватив более сотни пленных. Генштаб ВСУ сообщил 18 февраля об успешном выводе почти 2500 военнослужащих, а также 15 танков и 50 бронемашин пехоты. Президент Украины Петр Порошенко также заявил об успешном и организованном выводе подразделений добробатов и ВСУ, однако его слова раскритиковали в ДНР. По словам постпреда ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина, большая часть украинских войск была либо пленена ополченцами, либо уничтожена при попытках прорыва из котла.



Как рассказал ранее



«Как-то наш снайпер забрался на дом, а по нему по ошибке ударил наш же танк. Медики непонятно как работали, рапортов о погибших не писали, многие так и остались неопознанными. Если бы с нашей стороны воевала российская армия, такого количества примитивных ошибок и «дружественного» огня не было бы», — рассказал ополченец ДНР.



Командир утверждает, что тот же самый хаос был и с украинской стороны. Он наблюдал, как одни части ВСУ договариваются о выходе, а с другой стороны их свои же начинают поливать огнем. Иногда украинские солдаты подрывались на своих же растяжках, расставленных первыми отступившими бойцами против ополченцев. Ополченцы утверждают, что взяли в Дебальцево в качестве трофеев до 150 танков (харьковских Т-64). Их оставляли при спешном отступлении украинские войска, которым банально не хватало экипажей.



В память погибших в боях около тысячи жителей региона вышли на митинг 19 февраля в Дебальцево. В сети опубликовано снятое беспилотником ДНР видео, на котором с воздуха запечатлены последствия боев в «дебальцевском котле» зимой 2015 года — сожженные танки, воронки от разорвавшихся снарядов и подбитые грузовики. По разным данным, в боях, завершившихся поражением ВСУ, погибли от 100 до 3000 украинских военнослужащих и от 30 до 3700 ополченцев.В интернете появилось видео, снятое беспилотником разведчиков самопровозглашенной Донецкой народной республики зимой 2015 года. На кадрах трехлетней давности запечатлены с высоты птичьего полета последствия боев в «дебальцевском котле». Дрон заснял покрывающие заснеженные поля воронки от снарядов, сожженные танки ВСУ и прочую бронетехнику и дымящуюся землю. Сообщается, что на видео демонстрируется дорога к селу Логвиново.Боевые действия в районе Дебальцева начались еще летом 2014 года и продолжились после полугодового перемирия и заключения 12 февраля 2015 года вторых минских соглашений.Наступление ополченцев в Дебальцевском выступе началось 22 января 2015 года. Начавшиеся боестолкновения вылились во фронтовую операцию с применением танков, тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.7 февраля ВСУ в результате боев оставили село Редкодуб, а 9 февраля ополченцы взяли под контроль село Логвиново, через которое проходит трасса М103 из Артемовска в Дебальцево, по которой осуществлялось обеспечение Вооруженных сил Украины. Силы десантных бригад ВСУ и Нацгвардии пытались отбить Логвиново, но без видимого успеха. После захлебнувшихся атак представители ДНР и ЛНР начали говорить о полном окружении группировки сил АТО в Дебальцеве.Утром 12 февраля ВСУ из окружения от Дебальцева и извне от Углегорска атаковали Логвиново, но были отбиты ополченцами, сообщил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин. В результате второго минского соглашения от 2015 года силы противоборствующих сторон должны были с 0:00 по восточноевропейскому времени 15 февраля прекратить огонь и отвести тяжелое вооружение с линии соприкосновения.Главы ДНР и ЛНР объявили о готовности предоставить коридор для выхода украинских военных из котла, если они оставят оружие и бронетехнику.17 февраля бойцы ДНР вошли в город и взяли большую часть Дебальцево под контроль, захватив более сотни пленных. Генштаб ВСУ сообщил 18 февраля об успешном выводе почти 2500 военнослужащих, а также 15 танков и 50 бронемашин пехоты. Президент Украины Петр Порошенко также заявил об успешном и организованном выводе подразделений добробатов и ВСУ, однако его слова раскритиковали в ДНР. По словам постпреда ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина, большая часть украинских войск была либо пленена ополченцами, либо уничтожена при попытках прорыва из котла.Как рассказал ранее «Газете.Ru» один из бывших командиров ополчения, чей отряд брал Углегорск, части ДНР не координировали действия с народной милицией и другими соединениями ЛНР, зачастую было вообще непонятно, кто кому подчиняется.«Как-то наш снайпер забрался на дом, а по нему по ошибке ударил наш же танк. Медики непонятно как работали, рапортов о погибших не писали, многие так и остались неопознанными. Если бы с нашей стороны воевала российская армия, такого количества примитивных ошибок и «дружественного» огня не было бы», — рассказал ополченец ДНР.Командир утверждает, что тот же самый хаос был и с украинской стороны. Он наблюдал, как одни части ВСУ договариваются о выходе, а с другой стороны их свои же начинают поливать огнем. Иногда украинские солдаты подрывались на своих же растяжках, расставленных первыми отступившими бойцами против ополченцев. Ополченцы утверждают, что взяли в Дебальцево в качестве трофеев до 150 танков (харьковских Т-64). Их оставляли при спешном отступлении украинские войска, которым банально не хватало экипажей.В память погибших в боях около тысячи жителей региона вышли на митинг 19 февраля в Дебальцево.