Госдума продлила дачную амнистию

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о продлении сроков дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2020 года.

Госдума приняла в третьем чтении проект закона о продлении до 1 марта 2020 года сроков действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает РИА Новости.



«Законопроект направлен на продление сроков оформления в упрощённом порядке прав на объекты индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года», — говорится в пояснительной записке к документу.



Автором проекта выступил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.



16 февраля документ был внесён в Госдуму.