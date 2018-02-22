56 минут назад
Госдума продлила дачную амнистию
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о продлении сроков дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2020 года.
«Законопроект направлен на продление сроков оформления в упрощённом порядке прав на объекты индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года», — говорится в пояснительной записке к документу.
Автором проекта выступил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
16 февраля документ был внесён в Госдуму.
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