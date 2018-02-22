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56 минут назад

Госдума продлила дачную амнистию

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#Госдума #закон #дачная амнистия
Госдума продлила дачную амнистию

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о продлении сроков дачной амнистии для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2020 года.

Госдума приняла в третьем чтении проект закона о продлении до 1 марта 2020 года сроков действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Законопроект направлен на продление сроков оформления в упрощённом порядке прав на объекты индивидуального жилищного строительства до 1 марта 2020 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Автором проекта выступил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

16 февраля документ был внесён в Госдуму.
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#Госдума #закон #дачная амнистия

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