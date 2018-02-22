Чиновники будут развивать Липецкую область через симулятор

Компьютер смоделирует реальную жизнь региона.

Управление делами администрации Липецка объявило тендер на нестандартную модель повышения квалификации государственных служащих. Чиновникам придется научиться управлять регионом через симулятор. Образовательные услуги оценили в 899 956 рублей.



Обучение реальной работе через компьютерную программу пройдут 60 государственных служащих. За девять часов руководящему составу придется в виртуальности прожить девять лет жизни в Липецкой области. От того, какие решения чиновники будут принимать в игре, зависит будущее электронного региона. Симулятор максимально детально представит ситуацию управления регионом и включит в себя ряд управленческих блоков, таких как экономика, инфраструктура, транспорт, социальная сфера и пространство региона. Задача игры в руководство регионом — это выявление проблемных и сильных сторон управленцев, аналитика проведенной работы, моделирование виртуального опыта в реальный.



Участников разобьют по командам. Каждой из них необходимо максимально качественно и быстро поднять системы образования, здравоохранения, культуру и спорт, наладить административный климат, подготовить кадры и инфраструктуру для развития бизнеса, увеличить свой медиа-рейтинг, сбалансировать областной бюджет и выйти на повышение валового регионального продукта. Поднимать виртуальную Липецкую область с колен будут в четыре раунда. По их итогам назовут команду самых эффективных управленцев.



Электронный аукцион на право провести обучение для чиновников запланирован на 14 марта. Сроки игры согласуют после подписания контракта. Услуги оплатят из бюджета Липецкой области.