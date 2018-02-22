О липецком комсомоле расскажет передвижная выставка

Липецкий областной краеведческий музей запускает с 28 февраля передвижной выставочный проект «Комсомол: страницы истории. В боях рожденный», посвященный 100-летию Российского коммунистического союза молодежи (с 1926 г. - ВЛКСМ).

В основе выставки - музейные материалы, рассказывающие о создании Липецкой городской комсомольской организации. Особый интерес представляют советские плакаты разных лет, запечатлевшие основные этапы истории Ленинского комсомола.

Выставка предназначена для экспонирования в образовательных организациях, а также будет интересна широкому зрителю, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.