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В Липецкой области самый дешевый набор продовольственных товаров

18 420
#товары #потребительская корзина
В Липецкой области самый дешевый набор продовольственных товаров

Липецкая область заняла 1 место среди 85 субъектов Российской Федерации по стоимости продовольственных товаров, представляющих наибольшую социальную значимость, сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики региона.

Рейтинг ежемесячно составляется Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках мониторинга потребительских цен во всех регионах России. При составлении рейтинга учитываются потребительские цены на 16 социально значимых товаров. Это – говядина, свинина, куры охлажденные и мороженые, яйца куриные, масло сливочное и подсолнечное, молоко пастеризованное и стерилизованное, сыры, сахар-песок, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия, картофель, лук репчатый.

В Липецкой области в прошедшем январе сложилась самая низкая цена в России на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, также наша область вошла в пятерку  российских регионов с самыми низкими ценами на говядину, кур, масло подсолнечное, сахар-песок, крупу гречневую-ядрица, картофель, лук репчатый. Темп роста цен в январе т.г. на данный набор социально значимых продуктов по отношению к предыдущему месяцу (декабрю 2017 года) в Липецкой области также один из самых низких в России.


18 420
#товары #потребительская корзина

Комментарии (18)

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Дуся

1 минуту назад
Это что за рейтинг? Нет ни каких цифр , где бы было видно , что и как и почем. С цифрами обманывают , а на словах вообще нет веры
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кокс

2 минуты назад
и самый дешевый и самый качесвенный что - то я в этом сомневаюсь.
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липчанин 1

3 минуты назад
Праздничный анекдот от "Город48"! А, я думаю, что-то давно в "Город48" не печатали статьи о том, что в Липецкой области всё самое дешёвое в ЦФО и РФ.
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Макс

12 минут назад
какой идиот придумывает эти циферки???
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для Однако

38 минут назад
Однако, это пальмовое масло по всей России дешевое! Ты тоже,однако его уплетаешь,не выё....ся.
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Однако

40 минут назад
В Пипецке самое дешевое пальмовое масло, кушайте на здоровье...
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Елена

42 минуты назад
даа...от таких продуктов которые у нас производят,сплошная онкология! И правительству-плевать!!!Главное лапшу на уши людям повесить и спать спокойно! СТЫДНО!!
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Житель

43 минуты назад
Свистят как Королев заставить Вас сожрать все это чтобы потом чушь не писали
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Ветеран ВС СССР

43 минуты назад
посмотрите выступление Жириновского в ютюб он там говорит о нашем кумовстве всех властей..у нас пока королевкая рать у руля всё будет "отлично"
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Гость

45 минут назад
Уроды все настроение испортили,Город48 отстой
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