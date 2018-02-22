сегодня, 13:17
В Липецкой области самый дешевый набор продовольственных товаров
Липецкая область заняла 1 место среди 85 субъектов Российской Федерации по стоимости продовольственных товаров, представляющих наибольшую социальную значимость, сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики региона.
В Липецкой области в прошедшем январе сложилась самая низкая цена в России на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, также наша область вошла в пятерку российских регионов с самыми низкими ценами на говядину, кур, масло подсолнечное, сахар-песок, крупу гречневую-ядрица, картофель, лук репчатый. Темп роста цен в январе т.г. на данный набор социально значимых продуктов по отношению к предыдущему месяцу (декабрю 2017 года) в Липецкой области также один из самых низких в России.
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