В Липецкой области самый дешевый набор продовольственных товаров

Липецкая область заняла 1 место среди 85 субъектов Российской Федерации по стоимости продовольственных товаров, представляющих наибольшую социальную значимость, сообщили в управлении потребительского рынка и ценовой политики региона.

Рейтинг ежемесячно составляется Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках мониторинга потребительских цен во всех регионах России. При составлении рейтинга учитываются потребительские цены на 16 социально значимых товаров. Это – говядина, свинина, куры охлажденные и мороженые, яйца куриные, масло сливочное и подсолнечное, молоко пастеризованное и стерилизованное, сыры, сахар-песок, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, крупа гречневая-ядрица, макаронные изделия, картофель, лук репчатый.



В Липецкой области в прошедшем январе сложилась самая низкая цена в России на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, также наша область вошла в пятерку российских регионов с самыми низкими ценами на говядину, кур, масло подсолнечное, сахар-песок, крупу гречневую-ядрица, картофель, лук репчатый. Темп роста цен в январе т.г. на данный набор социально значимых продуктов по отношению к предыдущему месяцу (декабрю 2017 года) в Липецкой области также один из самых низких в России.





