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Появилось видео посадки российских Су-57 в Сирии
Песков адресовал Минобороны вопрос о новых российских истребителях в Сирии.
Пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись, на которой предположительно показана посадка новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 на территорию авиабазы «Хмеймим» в сирийской Латакии. Однако какие именно самолеты продемонстрированы на кадрах, определить сложно из-за низкого качества съемки, - пишет Газета.ru.
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой показан пролет новейших российских истребителей в Сирии. Видео выложил пользователь твиттера Wael Al Hussaini. На нем видны две боевые машины с выпущенным шасси, а также маневрирующий рядом Су-35.
На кадрах предположительно показаны новейшие российские истребители пятого поколения Су-57, которые, по предварительным данным, только прибыли в Сирию. Однако из-за плохого качества съемки определить, какие именно самолеты прибыли на базу, сложно.
О том, что ВКС России разместили на российской авиабазе «Хмеймим» в сирийской Латакии два новейших истребителя пятого поколения, ранее сообщил тот же пользователь социальной сети. Сирийские активисты также утверждают, что в Сирию прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.
Новейший российский истребитель Су-57, известный ранее как Т-50, совершил свой первый полет еще в 2010 году. Полет с двигателем второго этапа самолет выполнил 5 декабря прошлого года. Он был осуществлен в ЛИИ им. М.М. Громова и прошел штатно, в соответствии с условиями полетного задания. Продолжительность полета составила 17 минут.
«Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя 5-го поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способность создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели», — рассказал глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
8 февраля замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил о начале опытно-боевой эксплуатации звена из 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57.
«Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончили», — заявил Борисов журналистам во время визита «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина».
По словам Борисова, контракт на поставку установочной партии из дюжины Су-57 будет подписан уже в текущем году. Комплексные испытания нового самолета продлятся два-три года, добавил замминистра обороны.
Британский таблоид Daily Express назвал Су-57 «новой ужасающей игрушкой России». В статье перечислены характеристики самолета Су-57, который, благодаря новому комплексу радиоэлектронного оборудования, способен быстро анализировать боевую ситуацию. Он также оснащен мощным радаром, позволяющим обнаруживать находящиеся на больших расстояниях цели в воздухе и на земле и нейтрализовать их при помощи ракет дальнего действия.
Как сообщает издание, Су-57 был продемонстрирован после появления доклада Мюнхенской конференции по безопасности, в котором говорилось о возросшем риске «тотальной войны», а также об опасности непреднамеренного вооруженного столкновения России и Европы.
В Мюнхенском докладе, на фоне которого прошли испытания, говорится об «эрозии соглашений о контроле над вооружением, развертывании дополнительного вооружения и напряженности по поводу военных учений». Оба автора — статьи про Су-57 и Мюнхенского доклада — полагают, что риск вооруженного столкновения «значительно усиливается».
Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью изданию The Telegraph заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что может привести к «тысячам и тысячам» жертв.
В интервью изданию Уильямсон отметил, что Россия изучает критическую инфраструктуру Британии и ее связь с системой энергоснабжения. По его словам, Москва планирует совершить действия, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемыми».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «абсурдными» слова главы минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона.
«Такие заявления абсолютно абсурдны, они осложняют перспективы выправления двусторонних отношений и совместной работы над реальным проблемами, о чем говорили главы внешнеполитических ведомств России и Великобритании на недавних переговорах в Москве», — отметила Захарова.
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой показан пролет новейших российских истребителей в Сирии. Видео выложил пользователь твиттера Wael Al Hussaini. На нем видны две боевые машины с выпущенным шасси, а также маневрирующий рядом Су-35.
На кадрах предположительно показаны новейшие российские истребители пятого поколения Су-57, которые, по предварительным данным, только прибыли в Сирию. Однако из-за плохого качества съемки определить, какие именно самолеты прибыли на базу, сложно.
О том, что ВКС России разместили на российской авиабазе «Хмеймим» в сирийской Латакии два новейших истребителя пятого поколения, ранее сообщил тот же пользователь социальной сети. Сирийские активисты также утверждают, что в Сирию прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.
Новейший российский истребитель Су-57, известный ранее как Т-50, совершил свой первый полет еще в 2010 году. Полет с двигателем второго этапа самолет выполнил 5 декабря прошлого года. Он был осуществлен в ЛИИ им. М.М. Громова и прошел штатно, в соответствии с условиями полетного задания. Продолжительность полета составила 17 минут.
«Успешный полет с новым двигателем придает дополнительный импульс программе истребителя 5-го поколения. Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способность создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели», — рассказал глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
8 февраля замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил о начале опытно-боевой эксплуатации звена из 12 новейших истребителей пятого поколения Су-57.
«Мы берем Су-57 уже для опытно-боевой эксплуатации, а госиспытания первого этапа закончили», — заявил Борисов журналистам во время визита «Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина».
По словам Борисова, контракт на поставку установочной партии из дюжины Су-57 будет подписан уже в текущем году. Комплексные испытания нового самолета продлятся два-три года, добавил замминистра обороны.
Британский таблоид Daily Express назвал Су-57 «новой ужасающей игрушкой России». В статье перечислены характеристики самолета Су-57, который, благодаря новому комплексу радиоэлектронного оборудования, способен быстро анализировать боевую ситуацию. Он также оснащен мощным радаром, позволяющим обнаруживать находящиеся на больших расстояниях цели в воздухе и на земле и нейтрализовать их при помощи ракет дальнего действия.
Как сообщает издание, Су-57 был продемонстрирован после появления доклада Мюнхенской конференции по безопасности, в котором говорилось о возросшем риске «тотальной войны», а также об опасности непреднамеренного вооруженного столкновения России и Европы.
В Мюнхенском докладе, на фоне которого прошли испытания, говорится об «эрозии соглашений о контроле над вооружением, развертывании дополнительного вооружения и напряженности по поводу военных учений». Оба автора — статьи про Су-57 и Мюнхенского доклада — полагают, что риск вооруженного столкновения «значительно усиливается».
Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в интервью изданию The Telegraph заявил, что Россия может нанести удар по британской инфраструктуре и системе энергоснабжения, что может привести к «тысячам и тысячам» жертв.
В интервью изданию Уильямсон отметил, что Россия изучает критическую инфраструктуру Британии и ее связь с системой энергоснабжения. По его словам, Москва планирует совершить действия, которые «любая другая страна сочла бы неприемлемыми».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «абсурдными» слова главы минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона.
«Такие заявления абсолютно абсурдны, они осложняют перспективы выправления двусторонних отношений и совместной работы над реальным проблемами, о чем говорили главы внешнеполитических ведомств России и Великобритании на недавних переговорах в Москве», — отметила Захарова.