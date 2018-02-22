Общество

сегодня, 12:55

Основные торжества 9 Мая могут пройти на площади Победы

9 389
#День Победы
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Основные торжества 9 Мая могут пройти на площади Победы


Где и в каком формате пройдет в 2018 году День Победы в Липецке, обсуждали на совещании в мэрии под председательством заместителя главы города Евгения Павлова. В его работе приняли участие руководители структурных подразделений администрации, городского совета ветеранов, полиции, военного гарнизона.

Традиционные митинг и военный парад с площади Героев могут быть перенесены на площадь Победы. Инициаторы перемен ратуют за то, чтобы не распылять праздничные мероприятия по разным площадкам, а сосредоточить их в одном месте. По их мнению, это позволит принять участие в торжествах большему числу людей, поскольку именно на площади Победы у одноименного памятника формируются колонны Бессмертного полка, а также оптимизировать ограничение транспортных потоков: не придется перекрывать движение сразу в нескольких районах города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по замыслу авторов идеи переноса праздника, у Вечного огня на площади Героев состоятся только памятные мероприятия – с возложением цветов и венков к мемориалу воинам Великой Отечественной. На площади Победы, откуда по данным историков уходили из Липецка на фронт призывники и добровольцы, планируется установить сцену, кресла для ветеранов, провести митинг, военный парад. Позже отсюда же вниз по улице Советской начнет движение Бессмертный полк. В минувшем году в его ряды встало около 40 тысяч липчан, в нынешнем ожидается не меньше. Предполагается, что одновременно на площади Петра Великого, куда придут колонны, развернутся полевые кухни, концертные площадки, ретро-выставки и многое другое из того, что прежде было в Быхановом саду. Закрытой площадь окажется фактически до вечера, когда здесь будет дан большой праздничный концерт и салют Победы.

Сомнения высказали сотрудники полиции: обеспечивать безопасность горожан во время проведения праздника в таком формате станет сложнее. Возникли они и у ветеранов, не склонных менять сложившиеся традиции. Опасениями поделился руководитель департамента дорожного хозяйства и благоустройства – в мае начнется сезон активных ремонтных работ на магистралях, в том числе на примыкающих к площади Победы улицах Неделина и Первомайская. Закрыта для движения будет и старая часть Петровского моста, что может создать значительные трудности автолюбителям и общественному транспорту. Вместе с тем, сама идея локализации масштабных мероприятий праздника на одной территории большинством была поддержана.

Разработать в течение недели четкую визуализацию планируемых торжеств в честь Дня Победы поручил департаменту культуры и туризму Евгений Павлов.

- Для того, чтобы принять окончательное решение мы должны очень ясно представлять себе картину праздника в полном объеме, - подчеркнул заместитель главы администрации Липецка.

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#День Победы
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Комментарии (9)

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Алексей

50 минут назад
На Стене Памяти на пл.Героев высечены имена всех погибших воинов ушедших на войну из нашего региона.В том числе и одного моего деда.
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Оксана

54 минуты назад
лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ, вам не кажется что о том ,что вы описали,должны ,изначально,родственники заботится.А государство поддерживать должно.
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Дмитрий

сегодня, 13:58
ДЕБИЛЫЫЫЫЫЫЫ
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Липчанин

сегодня, 13:24
лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ, есть традиции,и одна из них праздник Победы на площади Героев!
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Алексей П

сегодня, 13:20
Женя Павлов, ты что несешь????9Мая ТОЛЬКО НА ПЛ.ГЕРОЕВ ДОЛЖНО БЫТЬ!!!готов обосновать лично...но машину тебе ремонтировать не буду ...ни за КАКИЕ ДЕНЬГИ... надеюсь понял кто пишет тебе сие послание.
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Оксана

сегодня, 13:19
Что они у нас курят?Понятие 9 мая -площадь Героев,не разрывно...Какая ,на хер,пл.Победы,вы вообще о чём...Вечный огонь для чего?Для кого?Вы лучше на Зою свою администрацию перенесите.
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лИПЕЦКИЙ ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

сегодня, 13:15
Гость, Где и кем написано что нельзя? Погибшим вообще плевать что там у живых делается. Память должна быть в сердцах людей, внуки победителей должны ездить на роскошных машинах как внуки побежденных. Надо о еще живых позаботиться, чтобы ветераны жили и нив чем не нуждались, не искали просрочку на помойках и не выпрашивали подачки на лекарства, чтобы они не оставались в одиночестве, чтобы их уважали. Вот о чем заботиться и решать надо а не выдумывать всякие ритуалы.
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Нормальный житель города

сегодня, 13:09
Все автомобили пустить по Папина а связь с левобережьем через тракторный и никаких проблем. Дни нерабочие, нефиг на машине за 200 метров за хлебом ездить. Удобства пешеходов выше интересов водителей.
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Гость

сегодня, 13:08
Нельзя 9 мая не возлагать цветы к вечному огню! Где бы не не происходили торжества нельзя забывать о погибших и пропавших без вести!
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