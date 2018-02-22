Основные торжества 9 Мая могут пройти на площади Победы



Где и в каком формате пройдет в 2018 году День Победы в Липецке, обсуждали на совещании в мэрии под председательством заместителя главы города Евгения Павлова. В его работе приняли участие руководители структурных подразделений администрации, городского совета ветеранов, полиции, военного гарнизона.



Традиционные митинг и военный парад с площади Героев могут быть перенесены на площадь Победы. Инициаторы перемен ратуют за то, чтобы не распылять праздничные мероприятия по разным площадкам, а сосредоточить их в одном месте. По их мнению, это позволит принять участие в торжествах большему числу людей, поскольку именно на площади Победы у одноименного памятника формируются колонны Бессмертного полка, а также оптимизировать ограничение транспортных потоков: не придется перекрывать движение сразу в нескольких районах города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по замыслу авторов идеи переноса праздника, у Вечного огня на площади Героев состоятся только памятные мероприятия – с возложением цветов и венков к мемориалу воинам Великой Отечественной. На площади Победы, откуда по данным историков уходили из Липецка на фронт призывники и добровольцы, планируется установить сцену, кресла для ветеранов, провести митинг, военный парад. Позже отсюда же вниз по улице Советской начнет движение Бессмертный полк. В минувшем году в его ряды встало около 40 тысяч липчан, в нынешнем ожидается не меньше. Предполагается, что одновременно на площади Петра Великого, куда придут колонны, развернутся полевые кухни, концертные площадки, ретро-выставки и многое другое из того, что прежде было в Быхановом саду. Закрытой площадь окажется фактически до вечера, когда здесь будет дан большой праздничный концерт и салют Победы.

Сомнения высказали сотрудники полиции: обеспечивать безопасность горожан во время проведения праздника в таком формате станет сложнее. Возникли они и у ветеранов, не склонных менять сложившиеся традиции. Опасениями поделился руководитель департамента дорожного хозяйства и благоустройства – в мае начнется сезон активных ремонтных работ на магистралях, в том числе на примыкающих к площади Победы улицах Неделина и Первомайская. Закрыта для движения будет и старая часть Петровского моста, что может создать значительные трудности автолюбителям и общественному транспорту. Вместе с тем, сама идея локализации масштабных мероприятий праздника на одной территории большинством была поддержана.

Разработать в течение недели четкую визуализацию планируемых торжеств в честь Дня Победы поручил департаменту культуры и туризму Евгений Павлов.

- Для того, чтобы принять окончательное решение мы должны очень ясно представлять себе картину праздника в полном объеме, - подчеркнул заместитель главы администрации Липецка.