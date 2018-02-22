Житель Ельца лжесвидетельствовал в пользу брата

В ноябре 2017 года в Ельце рассматривалось уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). В ходе судебного заседания об обстоятельствах произошедшего были допрошены свидетели, один из которых являлся родным братом обвиняемого.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, родственник обвиняемого дал суду заведомо ложные показания. Однако суд не положил их в основу приговора, поскольку они вступали в явное противоречие с объективно установленными обстоятельствами.

Попытка братьев уйти от уголовной ответственности не увенчалась успехом. Один из них был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, а в отношении второго брата, ранее судимого 29-летнего местного жителя, был выделен материал и направлен для рассмотрения в ОМВД России по городу Ельцу.

20 февраля 2018 года СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев.