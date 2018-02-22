Липецкие инвалиды соревнуются в подледной рыбалке

Первый зимний фестиваль по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проходит сегодня в Липецкой области.

Спортивный праздник организован в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» и финансируется из областного бюджета.

Фестиваль объединил около 60 инвалидов с различными нарушениями жизнедеятельности. Судейство организовано представителями Федерации рыболовного спорта Липецкой области. По результатам соревнований будут определены победители и призеры в нескольких категориях, они будут награждены кубками, медалями и памятными призами.

Параллельно с соревнованиями проходят мастер-классы по рыбной ловле, по приготовлению ухи на костре, развлекательные конкурсы: керлинг на льду, «метание валенка» по кеглям, катание на санках и другие зимние забавы, выступления творческих коллективов, сообщают в управлении социальной защиты населения Липецкой области.