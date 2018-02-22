сегодня, 12:23
Липецкие инвалиды соревнуются в подледной рыбалке
Первый зимний фестиваль по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проходит сегодня в Липецкой области.
Спортивный праздник организован в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» и финансируется из областного бюджета.
Фестиваль объединил около 60 инвалидов с различными нарушениями жизнедеятельности. Судейство организовано представителями Федерации рыболовного спорта Липецкой области. По результатам соревнований будут определены победители и призеры в нескольких категориях, они будут награждены кубками, медалями и памятными призами.
Параллельно с соревнованиями проходят мастер-классы по рыбной ловле, по приготовлению ухи на костре, развлекательные конкурсы: керлинг на льду, «метание валенка» по кеглям, катание на санках и другие зимние забавы, выступления творческих коллективов, сообщают в управлении социальной защиты населения Липецкой области.
липчанин 1
я сижу дома
паромон((((((((?????????????(
паромон((((((((?????????????(
Что ???