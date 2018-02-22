Общество

сегодня, 12:23

Липецкие инвалиды соревнуются в подледной рыбалке

5 457
#рыбалка
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Липецкие инвалиды соревнуются в подледной рыбалке

Первый зимний фестиваль по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проходит сегодня в Липецкой области.

Спортивный праздник организован в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Липецкой области «Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области» и финансируется из областного бюджета.

Фестиваль объединил около 60 инвалидов с различными нарушениями жизнедеятельности. Судейство организовано представителями Федерации рыболовного спорта Липецкой области. По результатам соревнований будут определены победители и призеры в нескольких категориях, они будут награждены кубками, медалями и памятными призами.

Параллельно с соревнованиями проходят мастер-классы по рыбной ловле, по приготовлению ухи на костре, развлекательные конкурсы: керлинг на льду, «метание валенка» по кеглям, катание на санках и другие зимние забавы, выступления творческих коллективов, сообщают в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

5 457
#рыбалка
1

Комментарии (5)

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липчанин 1

1 минуту назад
Где проводят? Какой инвалид в -20, поедет или повезут на речку, пруд или озеро?
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я сижу дома

сегодня, 13:27
Инвалит показуха Я((( ПАРАМОН
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паромон((((((((?????????????(

сегодня, 13:25
Главный яяяя
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паромон((((((((?????????????(

сегодня, 13:25
Главный яяяя
ответить

Что ???

сегодня, 12:37
Да большинство людей с инвалидностью дома сидят как бы вне * ,если только в магазин сходить за продуктами и все !
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