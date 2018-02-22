Общество

сегодня, 12:17

Карантин объявлен в 15-ти школах Липецка

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#карантин #ОРВИ #грипп
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При этом в 14-ти школах он частичный.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 22 февраля полностью закрыта на карантин всего одна школа Липецка - это школа №7, но и там сегодня последний день карантина и после праздников дети выйдут на занятия.

По последним данным, частично приостановлены занятия в 14-ти школах, в общей сложности там закрыт 41 класс. Частичный карантин охватил школы под номерами 2, 4, 7, 9, 20, 31, 37, 45, 51, 52, 54, 64, 69, 77.

Директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
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#карантин #ОРВИ #грипп
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Комментарии (2)

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32 минуты назад
В 77 школе ротовирус ужасный.Ну и всех рвет по очереди,ни чего не закрывают.
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Я

сегодня, 13:00
Уже не к чему закрывать школы пусть учатся
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