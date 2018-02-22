сегодня, 12:11
Гимназистам показали находки поисковиков
Представители двух поисковых клубов пришли в гости к школьникам
Сегодня поисковый отряд "Заря" организовал и совместно с Экспедиционным Клубом "Неунываки" провел выставку в 12-й гимназии города Липецка.
Выставка приурочена к 100-летию Красной Армии. Учащиеся смогли увидеть макеты оружия, найденные предметы быта и снаряжения времен Великой Отечественной Войны.
Находки были обнаружены на местах боев в Липецкой области
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