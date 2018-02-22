Общество

сегодня, 12:11

Гимназистам показали находки поисковиков

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#поисковики
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Гимназистам показали находки поисковиков

Представители двух поисковых клубов пришли в гости к школьникам

Сегодня поисковый отряд "Заря" организовал и совместно с Экспедиционным Клубом "Неунываки" провел выставку в 12-й гимназии города Липецка.

Выставка приурочена к 100-летию Красной Армии. Учащиеся смогли увидеть макеты оружия, найденные предметы быта и снаряжения времен Великой Отечественной Войны.

Находки были обнаружены на местах боев в Липецкой области

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5 401
#поисковики
2

Комментарии (5)

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Дед

сегодня, 13:58
На первом фото знаменитое оружие победы русских(советских) оружейников на переднем плане известный ручной пулемёт Дегтярёва, на заднем германский 7.92мм. пулемёт МG-42,внизу самозарядная винтовка Симонова,рядом граната Ф-1(лимонка ) внизу поржавевшая немецкая каска,малая пехотная лопатка (ушастая) и гильзы от орудий различных калибров.Оружие естественно макеты, в таком сохране найти практически невозможно, но бывает всякое.В Л.о. однозначно нет.Приобретайте оружие на законных основаниях.Как говорят - "Мужик без ножа -мёртвый мужик."
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Брат 2

сегодня, 13:32
Тульский Токарев сегодня один ...
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ттт

сегодня, 13:21
странно что организаторы еще на свободе. Наверняка на предметах имеется свастика - демонстрируют да еще и детям!!! В гранатах, если хорошенько ваточкой потереть, пару грамм взрывчатых веществ по любому есть. Волыны при доработке пригодны для стрельбы? хоть один выстрел и из водопроводной трубы можно сделать. Предметы чистились, обрабатывались (да хоть напильником.) Итого - пропоганда, изготовление оружия и не благодарите, законы и практика такие.
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Вася

сегодня, 12:37
Больше в деревне никто не живет.
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Боцман

сегодня, 12:27
Маленький мальчик нашел пулемет...
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