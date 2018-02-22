Общество

вчера, 22:52

Жительница Литвы нашла в Липецкой области своего отца

9 799
#поиск #розыск
1
Жительница Литвы нашла в Липецкой области своего отца

Об этом она сообщила в социальной сети

GOROD48 сообщал о гражданке Литвы, которая ищет в Липецкой области отца.

"Я узнала информацию о моём биологическом отце. Я даже не знаю - знает ли он о моём существовании. Очень хочу его найти. Мой отец по имени Николай Малыхин 1960-61 года рождения.  В 1983 году осенью закончил военную службу (стройбат) в Литве, Снечкус (Visaginas), Игналина. В то время жил в Липецкой области.

Они с моей мамой приезжали в Липецкую область к родителям Николая Малыхина, в 1983 году, зимой. Насколько знаю, они ехали в неизвестную мне сторону от Липецкого центра на автобусе примерно 30-40 мин. И там, в каком-то селе жил мой отец Николай с родителями. У них был двухэтажный красивый кирпичный дом. По каким-то причинам моя мама вернулась домой, в Литву городок Игналина. И они больше не встречались. Я родилась 23 августа 1984 году. Насколько мне известно, моя бабушка выслала письмо после моего рождения по адресу родителей Николая, но ответа она не дождалась", написала в Фейсбук Татьяна Гудавициене.

Пост женщины разошелся по Сети, только в группах GOROD48 в "ВКонтакте" и "Одноклассниках" сообщения прочитали несколько тысяч человек и десятки сделали перепост. И вот Татьяна написала короткое сообщение в комментарии на нашем сайте и у себя на страничке: "Спасибо Большое люди добрые :) Я нашла отца!!! Делаю визу и лечу в Липецк на встречу :) Дай Бог Вам здоровья и счастья :)"

Как рассказала GOROD48 Татьяна, отец написал ей в Фейсбуке. Но случилось это после того, как об этой истории узнало все село, где Николай Малыхин живет. Это односельчане сказали мужчине: "А не ты ли тот самый Николай Малыхин, которого ищет через СМИ жительница Литвы?"

- Совпало все. Поэтому сомнений нет, что это мой папа. Кроме его биографических данных, он назвал и имя моей мамы, бабушки, описал дом в котором мы жили, предоставил такие факты, о которых знали только в нашей семьей, - рассказала Татьяна.

На вопрос: "Почему рассталась молодая пара - ее мама и отец?", Татьяна ответила, что мама не понравилась свекрови и ей пришлось уехать в Литву.  

По словам Татьяны, ее мама воспитывала ее одна до 15-лет, у нее было хорошее детство и воспитание. И только когда уже Татьяна стала взрослой, мама вышла замуж.

Уж завтра Татьяна будет решать визовый вопрос, чтобы поскорее приехать в Липецкую область к отцу, в село Двуречки Грязинского района.

Фото: www.facebook.com/tatjana.gudaviciene



9 799
#поиск #розыск
1

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ЖОРЖ

32 минуты назад
Блин а красивишайя Танюха эта из Литвы,вот бы мне бы ее !!!
ответить

лабо Эйшишкес

сегодня, 01:17
Kurie pagyrimu tėvai, jis ne žuvo per amžius.
ответить

нормуль

сегодня, 00:34
местные колхозники весь забор слюнями обмажут)
ответить

липчанка

вчера, 23:56
Танечка,очень рада за Вас!
ответить

Гость

вчера, 23:39
Своих детей больше нет, и вот тебе - взрослый сын, пожалуйста. Даже бесит, если честно.
ответить

Гость

вчера, 23:39
Блин, вот я мужикам даже иногда завидую. Потрахался где-то когда-то в свое удовольствие, уехал дальше жизнь свою жить, а потом на старости лет - бах - тебе взрослая дочь, ни пеленки не стирать, ночами не спать, во время ее болезни с ума не сходить, не беспокоиться, когда она вечером задерживается на улице с друзьями, красота! И ведь знал, что дочь есть. Конечно, он и первых радостей с ней не разделил, ни первых шагов не видел, не услышал первое "папа" от малышки, но блин, по ходу не очень ему и надо было. У брата такая же история - в Липецке живет дочь, он ее только зачал по обоюдному согласию, у дочери другой отец, а у брата детей больше нет и не будет. Сейчас время пройдет, поседеет, вспомнит - и вот тебе дочь, пожалуйста. Самое поразительное, что и сам он вырос без отца, он бросил их с матерью через несколько дней после родов, у матери была тяжелейшая послеродовая депрессия, но ничего, вырастила одна. А теперь, когда папу шарахнул инсульт, вспомнил про сына.
ответить

Вовану

вчера, 23:25
рансце нужно было думаце. техлетний срок подачи гражданских исков еще никто не отменял.
ответить

Вован

вчера, 23:12
Щас она с него алименты за все 18 лет слупит
ответить

шоумастгоуон

вчера, 23:06
какая мелодраматическая история! барышни рыдают :)))
ответить

Еще в рубрике

Сотрудники учреждений социальной защиты будут дежурить в выходные
#социальная защита
1
Сотрудники учреждений социальной защиты будут дежурить в выходные

вчера, 16:41

Общество
Водитель иномарки попался на грубом нарушении правил
#нарушение ПДД
59
Водитель иномарки попался на грубом нарушении правил

вчера, 16:22

Общество
23 февраля в Липецке ограничат продажу спиртного
#алкоголь #митинг
1
23 февраля в Липецке ограничат продажу спиртного

вчера, 16:03

Общество
Пропавшая липчанка найдена
#пропавшие без вести
Пропавшая липчанка найдена

вчера, 15:28

Общество
В Липецкой области проходит всероссийская акция «Армейский чемоданчик»
#День защитника Отечества
3
В Липецкой области проходит всероссийская акция «Армейский чемоданчик»

вчера, 15:11

Общество
Мужчин в Липецкой области меньше на 100 тысяч, чем женщин
#демография
18
Мужчин в Липецкой области меньше на 100 тысяч, чем женщин

вчера, 14:33

Общество