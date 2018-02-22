Жительница Литвы нашла в Липецкой области своего отца

Об этом она сообщила в социальной сети

GOROD48 сообщал о гражданке Литвы, которая ищет в Липецкой области отца."Я узнала информацию о моём биологическом отце. Я даже не знаю - знает ли он о моём существовании. Очень хочу его найти. Мой отец по имени Николай Малыхин 1960-61 года рождения. В 1983 году осенью закончил военную службу (стройбат) в Литве, Снечкус (Visaginas), Игналина. В то время жил в Липецкой области.

Они с моей мамой приезжали в Липецкую область к родителям Николая Малыхина, в 1983 году, зимой. Насколько знаю, они ехали в неизвестную мне сторону от Липецкого центра на автобусе примерно 30-40 мин. И там, в каком-то селе жил мой отец Николай с родителями. У них был двухэтажный красивый кирпичный дом. По каким-то причинам моя мама вернулась домой, в Литву городок Игналина. И они больше не встречались. Я родилась 23 августа 1984 году. Насколько мне известно, моя бабушка выслала письмо после моего рождения по адресу родителей Николая, но ответа она не дождалась", написала в Фейсбук Татьяна Гудавициене.

Пост женщины разошелся по Сети, только в группах GOROD48 в "ВКонтакте" и "Одноклассниках" сообщения прочитали несколько тысяч человек и десятки сделали перепост. И вот Татьяна написала короткое сообщение в комментарии на нашем сайте и у себя на страничке: "Спасибо Большое люди добрые :) Я нашла отца!!! Делаю визу и лечу в Липецк на встречу :) Дай Бог Вам здоровья и счастья :)"

Как рассказала GOROD48 Татьяна, отец написал ей в Фейсбуке. Но случилось это после того, как об этой истории узнало все село, где Николай Малыхин живет. Это односельчане сказали мужчине: "А не ты ли тот самый Николай Малыхин, которого ищет через СМИ жительница Литвы?"

- Совпало все. Поэтому сомнений нет, что это мой папа. Кроме его биографических данных, он назвал и имя моей мамы, бабушки, описал дом в котором мы жили, предоставил такие факты, о которых знали только в нашей семьей, - рассказала Татьяна.

На вопрос: "Почему рассталась молодая пара - ее мама и отец?", Татьяна ответила, что мама не понравилась свекрови и ей пришлось уехать в Литву.

По словам Татьяны, ее мама воспитывала ее одна до 15-лет, у нее было хорошее детство и воспитание. И только когда уже Татьяна стала взрослой, мама вышла замуж.

Уж завтра Татьяна будет решать визовый вопрос, чтобы поскорее приехать в Липецкую область к отцу, в село Двуречки Грязинского района.

Фото: www.facebook.com/tatjana.gudaviciene