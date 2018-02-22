Новости в instagram

вчера, 20:27

Липецкая вечЁрка: лютые морозы, лихач на «Лансере» и банкет за трезвость

1 1410
#обзор #события #вечЁрка
2
Липецкая вечЁрка: лютые морозы, лихач на «Лансере» и банкет за трезвость
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 21 февраля.

Максимальное внимание липчан было приковано к новости про получивших травмы в маршрутке.  В результате падения пострадали 14-летняя школьница и 52-летняя женщина. Обе  с различными травмами обращались в лечебное учреждение. 

Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями прогноза погоды :нас ждут студеные деньки. 22-27 февраля в Липецкой области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 15-19 градусов мороза. И это — намного ниже обычных значений.

Оживленное обсуждение вызвало разбойное нападение в магазине. Студент техникума решил не платить за товар в магазине. Преступный замысел липчанина заметила менеджер. Она вызвала охрану, а до ее прибытия молодая женщина постаралась самостоятельно задержать парня. Этого у нее не вышло. На требование оплатить дезодоранты юноша ударил ее кулаком в нос. Менеджер магазина упала и потеряла сознание. 

Множество мнений собрала тема соблюдения правил дорожного движения на наших дорогах. «В ролике четко виден проезд на красный свет светофора. Нарушение совершил водитель серебристого «Митсубиши Лансер». Причем, автомобилист резко стартовало прямо перед «зеброй».

Между тем немало эмоций у липчан вызвало предложение спонсировать трезвые свадьбы. Генеральный партнер непривычно адекватного праздника — мэрия Липецка. Если все сложится.

1 1410
#обзор #события #вечЁрка
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

стою на асвальте я в лыжи обутый

вчера, 22:45
"автомобилист резко стартовало"
ответить

Еще в рубрике

В Липецке выпустили песню памяти погибших в авиакатастрофе в Подмосковье
#самолёт #авиакатастрофа
10
В Липецке выпустили песню памяти погибших в авиакатастрофе в Подмосковье

вчера, 10:56

Общество
Липецкая вечЁрка: трупы мужчин, враждебная жвачка и автобусы на Папина
#обзор #события #вечЁрка
14
Липецкая вечЁрка: трупы мужчин, враждебная жвачка и автобусы на Папина

20.02.2018 21:37

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: ЧП на празднике, BMW в парапете и обесцененный Roshen
#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: ЧП на празднике, BMW в парапете и обесцененный Roshen

19.02.2018 18:14

Новости в instagram
Ирина Круг очаровала липчан
#концерт #Ирина Круг
Ирина Круг очаровала липчан

19.02.2018 09:15

Новости в instagram
Огонь-бабы, или как липчане жгли на Масленицу
#соцсети #праздник #Масленица
Огонь-бабы, или как липчане жгли на Масленицу

18.02.2018 18:23

Новости в instagram
Липчане штурмуют призовой столб (LIVE)
#масленица
14
Липчане штурмуют призовой столб (LIVE)

18.02.2018 11:55

Общество