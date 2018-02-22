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вчера, 20:27
Липецкая вечЁрка: лютые морозы, лихач на «Лансере» и банкет за трезвость
Предлагаем вам познакомиться с самыми популярными и обсуждаемыми событиями из жизни Липецка и региона по версии интернет-пользователей в среду, 21 февраля.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про получивших травмы в маршрутке. В результате падения пострадали 14-летняя школьница и 52-летняя женщина. Обе с различными травмами обращались в лечебное учреждение.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями прогноза погоды :нас ждут студеные деньки. 22-27 февраля в Липецкой области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 15-19 градусов мороза. И это — намного ниже обычных значений.
Оживленное обсуждение вызвало разбойное нападение в магазине. Студент техникума решил не платить за товар в магазине. Преступный замысел липчанина заметила менеджер. Она вызвала охрану, а до ее прибытия молодая женщина постаралась самостоятельно задержать парня. Этого у нее не вышло. На требование оплатить дезодоранты юноша ударил ее кулаком в нос. Менеджер магазина упала и потеряла сознание.
Множество мнений собрала тема соблюдения правил дорожного движения на наших дорогах. «В ролике четко виден проезд на красный свет светофора. Нарушение совершил водитель серебристого «Митсубиши Лансер». Причем, автомобилист резко стартовало прямо перед «зеброй».
Между тем немало эмоций у липчан вызвало предложение спонсировать трезвые свадьбы. Генеральный партнер непривычно адекватного праздника — мэрия Липецка. Если все сложится.
Максимальное внимание липчан было приковано к новости про получивших травмы в маршрутке. В результате падения пострадали 14-летняя школьница и 52-летняя женщина. Обе с различными травмами обращались в лечебное учреждение.
Не менее активно интернет-пользователи интересовались подробностями прогноза погоды :нас ждут студеные деньки. 22-27 февраля в Липецкой области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 15-19 градусов мороза. И это — намного ниже обычных значений.
Оживленное обсуждение вызвало разбойное нападение в магазине. Студент техникума решил не платить за товар в магазине. Преступный замысел липчанина заметила менеджер. Она вызвала охрану, а до ее прибытия молодая женщина постаралась самостоятельно задержать парня. Этого у нее не вышло. На требование оплатить дезодоранты юноша ударил ее кулаком в нос. Менеджер магазина упала и потеряла сознание.
Множество мнений собрала тема соблюдения правил дорожного движения на наших дорогах. «В ролике четко виден проезд на красный свет светофора. Нарушение совершил водитель серебристого «Митсубиши Лансер». Причем, автомобилист резко стартовало прямо перед «зеброй».
Между тем немало эмоций у липчан вызвало предложение спонсировать трезвые свадьбы. Генеральный партнер непривычно адекватного праздника — мэрия Липецка. Если все сложится.
стою на асвальте я в лыжи обутый