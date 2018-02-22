Происшествия

вчера, 17:37

После пожара в жилом доме на проспекте Мира госпитализирована женщина

11 2747
#пожар
3
После пожара в жилом доме на проспекте Мира госпитализирована женщина

В квартире горел диван.

Сегодня на проспекте Мира в квартире четвертого этажа дома №18 вспыхнул пожар.
 
Возгорание быстро ликвидировали - оказалось, что горел диван. Хозяйка квартиры госпитализирована с ожогами и отравлением дымом.
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11 2747
#пожар
3

Комментарии (11)

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Все просто

вчера, 23:11
BLOOD_JO, Почему номер 82 региона? Ответ - деньги на машину выделил Липецк, ей сразу нацепили крымский номер так-как она готовится к отправке туда. Санкции не позволяют нормальную технику в крым продавать а тут покупал Липецк а работает машинка в крыму.
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е132рн82

вчера, 22:31
номера с крымским регионом 82 еще в прошлом году начали всем выдавать (будто бы закончились номера с "домашним" регионом, а там хз).. значит пожарная машина новая! :)
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Да уж

вчера, 22:25
BLOOD_JO, с Крыма принеслись тушить
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BLOOD_JO

вчера, 20:40
Почему номер 82 региона?
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Илья Мерчев

вчера, 20:08
а какова причина возгорания?, Там бабушка жила с шизофренией я ее сосед
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полач

вчера, 20:08
сто пудов синерылые курили на диване и терлись
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е132рн82

вчера, 19:42
Вася, ты чо дерзишь, малахольный? давно тебя не пинали на горящем диване?
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Нонка

вчера, 18:28
Мне так нравились квартиры в этом доме в детстве
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нлмк

вчера, 18:14
а какова причина возгорания?, от сигареты во время трения!
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бык новолипецкий

вчера, 18:08
шол видил * !! больше слов нет
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