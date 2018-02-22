Происшествия
вчера, 17:37
После пожара в жилом доме на проспекте Мира госпитализирована женщина
В квартире горел диван.
Сегодня на проспекте Мира в квартире четвертого этажа дома №18 вспыхнул пожар.
Возгорание быстро ликвидировали - оказалось, что горел диван. Хозяйка квартиры госпитализирована с ожогами и отравлением дымом.
Возгорание быстро ликвидировали - оказалось, что горел диван. Хозяйка квартиры госпитализирована с ожогами и отравлением дымом.
Все просто
е132рн82
Да уж
BLOOD_JO
Илья Мерчев
полач
е132рн82
Нонка
нлмк
бык новолипецкий