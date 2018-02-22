Общество

вчера, 16:03

23 февраля в Липецке ограничат продажу спиртного

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#алкоголь #митинг
23 февраля в Липецке ограничат продажу спиртного

Ограничение коснется торговых точек вблизи мест проведения массовых мероприятий.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в День защитника Отечества на площади Героев с 10:00 до 12:00 состоится пикетирование. С 12:00 до 13:00 на площадке по адресу ул.Космонавтов, 54а пройдет митинг.

Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.


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#алкоголь #митинг

Комментарии (1)

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Липчанин.

вчера, 17:52
Ничего страшного на митинги ходят одни дистрофаны , мужики дома водку пьют и женщин трахают.
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