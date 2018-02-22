вчера, 16:03
23 февраля в Липецке ограничат продажу спиртного
Ограничение коснется торговых точек вблизи мест проведения массовых мероприятий.
Согласно соответствующему закону в местах массового скопления граждан при проведении публичных мероприятий, на территории их проведения и на прилегающих территориях не допускается розничная продажа алкогольной продукции за два часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение двух часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия.
Липчанин.