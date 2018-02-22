Четыре неудавшихся кражи не остановили вора перед очередным преступлением

Житель Елецкого района стащил из женской сумки 3200 рублей.

Мировым судьей судебного участка №3 Ельца ранее судимый безработный житель Елецкого района признан виновным в покушении кражу.



Как установлено материалами дела, подсудимый, оставшись один в кабинете директора одного из елецких магазинов, попытался похитить из находившейся там женской сумки 3200 рублей, однако был задержан на месте преступления.

Ранее мужчина уже четыре раза осуждался к различным мерам наказания за покушения на кражи и грабеж.

Однако приговоры не пошли впрок преступнику.

Учитывая злостный характер поведения, суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.