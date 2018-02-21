Происшествия

22 минуты назад

Липчанка пропала после ссоры с сожителем

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#пропавшие без вести #Ольга Володина
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Липчанка пропала после ссоры с сожителем

Женщина и ранее исчезала из дома.

40-летняя Ольга Володина пропала в Липецке после ссоры с сожителем. Об этом GOROD48 сообщили в УМВД по Липецкой области. Женщина и ранее неоднократно исчезала на несколько дней, но всегда возвращалась. В последнее время Ольга жила на улице Филипченко вместе со своим молодым человеком. Именно там ее и видели последний раз.

Известно, что заявление об исчезновении Ольги Володиной подала ее мать. Женщина рассказала, что 14 февраля ее дочь ушла к сожителю и не вернулась в обещанный срок. Как сообщили GOROD48 в организации «Поиск пропавших детей — Липецк», исчезнувшая 14 февраля Ольга Володина является инвалидом II группы. Она страдает эпилепсией, ей может быть необходима медицинская помощь.

Ольге Володиной на вид 35-40 лет. Ее рост около 180 см, у нее среднее телосложение, темные волосы до плеч. Она была одета в бежевые полусапожки с белой опушкой, фиолетовое пальто с капюшоном. Особая примета — татуировка с кельтским узором на правом предплечье.
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#пропавшие без вести #Ольга Володина
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