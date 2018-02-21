Мужчин в Липецкой области меньше на 100 тысяч, чем женщин

23 февраля отмечается День защитника Отечества.

Липецкстат составил портрет мужского населения нашей области. Удельный вес сильного пола в общей численности населения области по последним данным составлял 46%: мужчин у нас на 100 тыс. меньше, чем женщин. По соотношению на 1000 лиц мужского пола в области приходится 1190 женщин. При этом численный перевес начинается с 38-летнего возраста. В старших возрастных группах превышение числа женщин составляет 2,5 раза, что объясняется более высокой продолжительностью их жизни. Около двух третей мужчин находятся в трудоспособном возрасте (16-59 лет), каждый шестой мужчина – молодой человек в возрасте 16-29 лет, каждый второй – 30-59 лет.

Липецкстат подсчитал средний возраст мужского населения - на начало 2017 года он составлял 39 лет, или на 6 лет моложе женского. Мужчины городской местности на 2 года моложе мужчин, проживающих в селе. Если сравнить с данными переписи 2010 года, то видно, что средний возраст мужского населения области вырос на 1 год. Средний возраст не надо путать со средней продолжительностью жизни. В Липецкой области в среднем мужчины живут 66 лет, женщины – 77 лет, при этом в селе жизнь мужчин короче, чем у женщин на 12 лет, а в городской местности – на 11 лет. В области проживает 22 мужчины – долгожители в возрасте 95 лет и старше, из них двое - старше 100 лет.

Численность мужчин, занятых в экономике, превышает 297 тыс. человек, более 50% общего числа занятых. По отдельным видам деятельности они лидируют: так 23% мужчин заняты в обрабатывающих производствах; 14% - транспортировке и хранении; 13% - сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве; 11% - в строительстве. В сфере предпринимательства в области были заняты почти 18 тыс. мужчин, из них более половины в возрасте 30-45 лет, 23% - 46-55 лет, 14% - молодые люди до 30 лет. Наиболее привлекательными для предпринимателей являются такие виды деятельности, как оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов – 38%; транспортировка и хранение – 24%; строительство — 7%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 6%, обрабатывающие производства – 5%.

Образовательный уровень мужчин ниже, чем у женщин. Среди занятого в экономике населения удельный вес работающих специалистов-мужчин с высшим образованием составил 25%, со средним профессиональным образованием – 26%, тогда как у женщин – соответственно 36% и 31%.

В 2017 году родилось почти 6 тыс. мальчиков, на каждую сотню девочек пришлось 107 мальчиков. Непосредственно в День защитника Отечества родилось 16 мальчиков. В прошлом году зарегистрировано 8,2 тыс. браков, чаще всего мужчины вступали в брак в возрасте 25-29 лет, сообщает Липецкстат.



