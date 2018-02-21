Общество

сегодня, 13:50

Мэрии Липецка предлагают оплачивать трезвые свадьбы

11 904
#свадьба #трезвость #инициатива
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Мэрии Липецка предлагают оплачивать трезвые свадьбы

Автор заложил в идею глубокий смысл.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Кузнецов вынес на суд интернет-сообщества предложение об учреждении в Липецке конкурса для молодых пар. Автор считает, что женихов и невест нужно мотивировать на трезвые свадьбы рублем.

- Предлагаю создать проект «Липецкая трезвая свадьба» или «Трезвое соединение сердец». Пары участвующие в конкурсе пройдут несколько конкурсных этапов. Сначала необходимо будет написать письмо о своей истории любви и отправить его на конкурс. Этот этап выявит 25 лучших пар, которым предложат записать ролик «Мы за трезвую семью». По итогам всеобщего голосования в финал выйдут десять пар. Финал конкурса надо провести во Дворце бракосочетания. Молодожёнам, победившим в конкурсе, администрация и партнеры организуют свадьбу. В пакет войдут услуги визажиста, фотографа, торжество на 55 персон и ночь в гостиничном номере. Важное уточнение — свадьба будет безалкогольной, - указывает Александр.

Предложение о конкурсе трезвых свадеб в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 21 марта. Если к этому сроку инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
11 904
#свадьба #трезвость #инициатива
2

Комментарии (12)

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Наташа

36 секунд назад
Александр, может быть. Но более серьезным сайтом все таки считаю Change.org. А тут выкладывают, что не смешнее, тем лучше))
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Александр

11 минут назад
Наташа, Там пишут и хорошие идеи но администрация сайта их не пропускает. А такие пожалуйста.
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может

14 минут назад
сделать трезвые корпоративы в мэрии и на горе?
ответить

О

25 минут назад
Наверно Горбачев предложил)))
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Рудик

25 минут назад
* душевноебнутым-закройте свои * .пишите своему пахану опу
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А ВЫ

26 минут назад
Попробуйте детей по трезвому делать.Причем здесь свадьба.Тупеет липецк.Это уже проходили при Горбатом.
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Наташа

42 минуты назад
Здровый у Здорового , а зачем дверь открывается)))) если уже негра с опахалом рядом?)))) Перестань читать дешевые любовные романы)))) или в палате больше заняться не чем, между процедурами? Не зря вчера сообщили, что очереди в психдиспансере больше нет. Слава богу, всех уложили)))
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Здровый у Здорового

48 минут назад
Наташа, дверь распахивается .....сначала появлется подрагивающая возбуждённая плоть , затем сильное мускулистое загорелое тело , жаждущее любовных игр !
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Здоровый

56 минут назад
Наташа, предлагаю воплотить наши с тобой фантазии в жизнь ! Ты в тончайшем красном белье на белоснежной кровати дрожишь от страсти , афроамериканец машет опахало , дверь распахивается .........
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Наташа

сегодня, 13:56
Опять портал душевнобольных жгет. Откуда столько шизофреников на том портале? Одни больные фантазии.
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