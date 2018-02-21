Общество
сегодня, 13:50
Мэрии Липецка предлагают оплачивать трезвые свадьбы
11 904
Автор заложил в идею глубокий смысл.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Александр Кузнецов вынес на суд интернет-сообщества предложение об учреждении в Липецке конкурса для молодых пар. Автор считает, что женихов и невест нужно мотивировать на трезвые свадьбы рублем.
- Предлагаю создать проект «Липецкая трезвая свадьба» или «Трезвое соединение сердец». Пары участвующие в конкурсе пройдут несколько конкурсных этапов. Сначала необходимо будет написать письмо о своей истории любви и отправить его на конкурс. Этот этап выявит 25 лучших пар, которым предложат записать ролик «Мы за трезвую семью». По итогам всеобщего голосования в финал выйдут десять пар. Финал конкурса надо провести во Дворце бракосочетания. Молодожёнам, победившим в конкурсе, администрация и партнеры организуют свадьбу. В пакет войдут услуги визажиста, фотографа, торжество на 55 персон и ночь в гостиничном номере. Важное уточнение — свадьба будет безалкогольной, - указывает Александр.
Предложение о конкурсе трезвых свадеб в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 21 марта. Если к этому сроку инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
- Предлагаю создать проект «Липецкая трезвая свадьба» или «Трезвое соединение сердец». Пары участвующие в конкурсе пройдут несколько конкурсных этапов. Сначала необходимо будет написать письмо о своей истории любви и отправить его на конкурс. Этот этап выявит 25 лучших пар, которым предложат записать ролик «Мы за трезвую семью». По итогам всеобщего голосования в финал выйдут десять пар. Финал конкурса надо провести во Дворце бракосочетания. Молодожёнам, победившим в конкурсе, администрация и партнеры организуют свадьбу. В пакет войдут услуги визажиста, фотографа, торжество на 55 персон и ночь в гостиничном номере. Важное уточнение — свадьба будет безалкогольной, - указывает Александр.
Предложение о конкурсе трезвых свадеб в Липецке будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 21 марта. Если к этому сроку инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
11 904
Наташа
Александр
может
О
Рудик
А ВЫ
Наташа
Здровый у Здорового
Здоровый
Наташа