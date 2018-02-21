Больше тысячи человек остались без отопления в Лебедяни

Прорыв произошел из-за дорожной аварии.

Сегодня в 11.20 на улице Советской Армии в Лебедяни произошел порыв магистрального трубопровода теплоснабжения (диаметр 159 мм). По данным энергетиков, причиной аварии стал наезда автомобиля "КамАЗ" на тепловую камеру.



По предварительным данным, в зону отключения теплоснабжения попали пять жилых домов разной этажности (1, 1б, 21а, 23, 25) с населением 1199 человек .



Аварийные бригады планируют завершить работу в ближайшее время.