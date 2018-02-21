Общество

сегодня, 12:48

Больше тысячи человек остались без отопления в Лебедяни

1 709
#коммунальная авария
Больше тысячи человек остались без отопления в Лебедяни

Прорыв произошел из-за дорожной аварии.

Сегодня в 11.20 на улице Советской Армии в Лебедяни произошел порыв магистрального трубопровода теплоснабжения (диаметр 159 мм). По данным энергетиков, причиной аварии стал наезда автомобиля "КамАЗ" на тепловую камеру.

По предварительным данным, в зону отключения теплоснабжения попали пять жилых домов разной этажности (1, 1б, 21а, 23, 25) с населением 1199 человек .

Аварийные бригады планируют завершить работу в ближайшее время.
1 709
#коммунальная авария

Комментарии (1)

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Неавтофанат

сегодня, 13:44
В Якутии деревни переводят на централизованное отопление. Дровишки из ближайшего леса поменяли на уголек, "за морем телушка - полушка". Редактор видел когда-нибудь трубу, идущую к его дому, 150 миллиметров диаметром?
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