Общество
сегодня, 12:48
Больше тысячи человек остались без отопления в Лебедяни
Прорыв произошел из-за дорожной аварии.
Сегодня в 11.20 на улице Советской Армии в Лебедяни произошел порыв магистрального трубопровода теплоснабжения (диаметр 159 мм). По данным энергетиков, причиной аварии стал наезда автомобиля "КамАЗ" на тепловую камеру.
По предварительным данным, в зону отключения теплоснабжения попали пять жилых домов разной этажности (1, 1б, 21а, 23, 25) с населением 1199 человек .
Аварийные бригады планируют завершить работу в ближайшее время.
По предварительным данным, в зону отключения теплоснабжения попали пять жилых домов разной этажности (1, 1б, 21а, 23, 25) с населением 1199 человек .
Аварийные бригады планируют завершить работу в ближайшее время.
Неавтофанат