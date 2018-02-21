Общество

сегодня, 12:28

Всех сотрудников мэрии и горсовета записали в волонтеры

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#Год волонтера #выборы
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Всех сотрудников мэрии и горсовета записали в волонтеры

Они обязаны обойти весь город и рассказать о президентских выборах.

В адрес редакции GOROD48 пришло электронное письмо. Кто-то возмутился тем, что всех работников детсадов Липецка обязали бесплатно поработать агитаторами перед мартовскими выборами президента России. Очевидно, что нам прислали часть переписки в соцсетях. Выглядит этот фрагмент так:

«Такая ситуация - мама работает в детском саду. Ближе к 18 марта их «принудительно-добровольно» заставляют заниматься «волонтерством» ходить по квартирам и делать опрос по проводу выборов 2018. Звонят с управления и говорят, вы идёте и никаких вопросов. Ей на минуточку 55 лет! Что за безобразие??? У людей даже не спрашивают могут ли они или нет, болеют или здоровы! Не пойти - уволят, ну если не уволят, сами понимаете что будет! Получается деньги выделяют на эти опросы огромные и тю-тю, а ходят кто? Конечно же бюджетники! Иванов наш депутат (на самом деле глава Липецка. - Прим. GOROD48) решил выслужиться видимо перед Москвой и сказать какой он хороший, что у нас тут волонтеры и без денег будут ходить. Жаловаться то и некому получается! Они сами все уже решили за людей! Вот такие у нас выборы. Спасибо вам Иванов, сам бы походил по квартирам, но это не царское дело видимо».

А сегодня в редакцию GOROD48 пришла женщина, сказала, что она работает в одной бюджетной организации и показала нам «инструкцию волонтеру», которую ей вручила ее куратор из городской администрации.

IMG_1850.JPG

- Мне и моим коллегам дали такие инструкции, а также указали несколько многоэтажных домов, которые мы должны трижды обойти до 16 марта. Мы должны пригласить всех жильцов на выборы, узнать, где живут пожилые и больные люди, кто живет не по месту регистрации, рассказать, как им можно проголосовать на выборах 18 марта. Мы должны рассказать инвалидам и старикам о том, что им по их желанию принесут урны домой, а те, кто живет не по месту прописки, могут проголосовать на ближайшем избирательном участке, - говорит женщина.

По ее словам, кураторами таких, как она, «волонтеров», назначены сотрудники мэрии и горсовета.

- Нас и раньше привлекали к такого рода обязанностям, но тогда за это хотя бы платили. А сейчас, мол, Год волонтера, и нас приглашают потратить наше свободное время на поквартирные обходы! Обидно!

В администрации Липецка анонимно нам подтвердили все, что сказала бюджетница.

- Мы от этой идеи сами не в восторге. Но нарушения избирательного законодательства в таком волонтерстве нет. Просто жаль тратить свои выходные на бесполезную, в общем, деятельность. Ведь те, кто желает проголосовать, и так пойдет на выборы, а те, кто этого делать не хочет, и так останутся дома. Просто все эти походы по домам и квартирам, кажется, озлобят горожан, которые расценят их как агитацию, - сказал наш источник в мэрии.

Исходя из методички, первый поквартирный и подомовой обход липчан должен начаться уже завтра и закончиться 25 февраля. Второй круг «волонтеры» известно чьей победы должны совершить с 5 по 9 марта. Ну, и наконец, контрольный обход избирателей вся бюджетная рать должна совершить 12-16 марта.
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#Год волонтера #выборы
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Комментарии (27)

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Как гость
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налогоплательщик

1 минуту назад
Никому не открою дверь. Без агитации знаю что делать. Пусть Павлов оставит учителей в покое. Хватит подписных листов.
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Липецкпассажиртранс

5 минут назад
Выборы , выборы ..., Да пусть увольняют с зарплатой в 12 тысяч. Хрен им А не хождение по домам.
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Серый

7 минут назад
Гость...вот по этому и власть дерьмо те кто не ходит значит он согласен свой бюллетень отдать за Путина. Не ходите и не скулите. Вас устраивает.
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И не говорите

17 минут назад
Заодно будут очистители воды и уплотнителя для окон толкать!))) Буду вызывать сразу наряд полиции ...скажу ходят тут непонятные лица , пусть их в отдел до выяснения личности )))
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Гость

18 минут назад
Не один здраво мыслящий человек не пойдёт голосовать за 12-17 тысяч зарплату, и 8-12 тыс. Руб пенсию , так жить не возможно
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Выборы , выборы ...

21 минуту назад
Не пойти - уволят, ну если не уволят, сами понимаете что будет!
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Совет

30 минут назад
Алексей, никто нечешется...Но превентивно заявили о возможных кибератаках... Вдруг (ну вот вдруг!) результат будет отличным от запланированного 70/70!
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Совет

31 минуту назад
Пусть пишут от балды, сидя на толчке....
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Варвара

35 минут назад
Эффективность сего мероприятия ноль процентов!!! Больше половины жителей не откроет свои квартиры и правильно сделает при нашей ситуации с преступностью!!! Жалко людей и потраченного личного времени. Действительно будет только протест и без того озлобленного на жизнь населения.
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малямба

38 минут назад
Заодно будут очистители воды и уплотнителя для окон толкать!)))
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