Всех сотрудников мэрии и горсовета записали в волонтеры

Они обязаны обойти весь город и рассказать о президентских выборах.

В адрес редакции GOROD48 пришло электронное письмо. Кто-то возмутился тем, что всех работников детсадов Липецка обязали бесплатно поработать агитаторами перед мартовскими выборами президента России. Очевидно, что нам прислали часть переписки в соцсетях. Выглядит этот фрагмент так:А сегодня в редакцию GOROD48 пришла женщина, сказала, что она работает в одной бюджетной организации и показала нам «инструкцию волонтеру», которую ей вручила ее куратор из городской администрации.- Мне и моим коллегам дали такие инструкции, а также указали несколько многоэтажных домов, которые мы должны трижды обойти до 16 марта. Мы должны пригласить всех жильцов на выборы, узнать, где живут пожилые и больные люди, кто живет не по месту регистрации, рассказать, как им можно проголосовать на выборах 18 марта. Мы должны рассказать инвалидам и старикам о том, что им по их желанию принесут урны домой, а те, кто живет не по месту прописки, могут проголосовать на ближайшем избирательном участке, - говорит женщина.По ее словам, кураторами таких, как она, «волонтеров», назначены сотрудники мэрии и горсовета.- Нас и раньше привлекали к такого рода обязанностям, но тогда за это хотя бы платили. А сейчас, мол, Год волонтера, и нас приглашают потратить наше свободное время на поквартирные обходы! Обидно!В администрации Липецка анонимно нам подтвердили все, что сказала бюджетница.- Мы от этой идеи сами не в восторге. Но нарушения избирательного законодательства в таком волонтерстве нет. Просто жаль тратить свои выходные на бесполезную, в общем, деятельность. Ведь те, кто желает проголосовать, и так пойдет на выборы, а те, кто этого делать не хочет, и так останутся дома. Просто все эти походы по домам и квартирам, кажется, озлобят горожан, которые расценят их как агитацию, - сказал наш источник в мэрии.Исходя из методички, первый поквартирный и подомовой обход липчан должен начаться уже завтра и закончиться 25 февраля. Второй круг «волонтеры» известно чьей победы должны совершить с 5 по 9 марта. Ну, и наконец, контрольный обход избирателей вся бюджетная рать должна совершить 12-16 марта.