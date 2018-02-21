Общество
сегодня, 12:28
Всех сотрудников мэрии и горсовета записали в волонтеры
27 1291
Они обязаны обойти весь город и рассказать о президентских выборах.
В адрес редакции GOROD48 пришло электронное письмо. Кто-то возмутился тем, что всех работников детсадов Липецка обязали бесплатно поработать агитаторами перед мартовскими выборами президента России. Очевидно, что нам прислали часть переписки в соцсетях. Выглядит этот фрагмент так:
«Такая ситуация - мама работает в детском саду. Ближе к 18 марта их «принудительно-добровольно» заставляют заниматься «волонтерством» ходить по квартирам и делать опрос по проводу выборов 2018. Звонят с управления и говорят, вы идёте и никаких вопросов. Ей на минуточку 55 лет! Что за безобразие??? У людей даже не спрашивают могут ли они или нет, болеют или здоровы! Не пойти - уволят, ну если не уволят, сами понимаете что будет! Получается деньги выделяют на эти опросы огромные и тю-тю, а ходят кто? Конечно же бюджетники! Иванов наш депутат (на самом деле глава Липецка. - Прим. GOROD48) решил выслужиться видимо перед Москвой и сказать какой он хороший, что у нас тут волонтеры и без денег будут ходить. Жаловаться то и некому получается! Они сами все уже решили за людей! Вот такие у нас выборы. Спасибо вам Иванов, сам бы походил по квартирам, но это не царское дело видимо».
А сегодня в редакцию GOROD48 пришла женщина, сказала, что она работает в одной бюджетной организации и показала нам «инструкцию волонтеру», которую ей вручила ее куратор из городской администрации.
- Мне и моим коллегам дали такие инструкции, а также указали несколько многоэтажных домов, которые мы должны трижды обойти до 16 марта. Мы должны пригласить всех жильцов на выборы, узнать, где живут пожилые и больные люди, кто живет не по месту регистрации, рассказать, как им можно проголосовать на выборах 18 марта. Мы должны рассказать инвалидам и старикам о том, что им по их желанию принесут урны домой, а те, кто живет не по месту прописки, могут проголосовать на ближайшем избирательном участке, - говорит женщина.
По ее словам, кураторами таких, как она, «волонтеров», назначены сотрудники мэрии и горсовета.
- Нас и раньше привлекали к такого рода обязанностям, но тогда за это хотя бы платили. А сейчас, мол, Год волонтера, и нас приглашают потратить наше свободное время на поквартирные обходы! Обидно!
В администрации Липецка анонимно нам подтвердили все, что сказала бюджетница.
- Мы от этой идеи сами не в восторге. Но нарушения избирательного законодательства в таком волонтерстве нет. Просто жаль тратить свои выходные на бесполезную, в общем, деятельность. Ведь те, кто желает проголосовать, и так пойдет на выборы, а те, кто этого делать не хочет, и так останутся дома. Просто все эти походы по домам и квартирам, кажется, озлобят горожан, которые расценят их как агитацию, - сказал наш источник в мэрии.
Исходя из методички, первый поквартирный и подомовой обход липчан должен начаться уже завтра и закончиться 25 февраля. Второй круг «волонтеры» известно чьей победы должны совершить с 5 по 9 марта. Ну, и наконец, контрольный обход избирателей вся бюджетная рать должна совершить 12-16 марта.
«Такая ситуация - мама работает в детском саду. Ближе к 18 марта их «принудительно-добровольно» заставляют заниматься «волонтерством» ходить по квартирам и делать опрос по проводу выборов 2018. Звонят с управления и говорят, вы идёте и никаких вопросов. Ей на минуточку 55 лет! Что за безобразие??? У людей даже не спрашивают могут ли они или нет, болеют или здоровы! Не пойти - уволят, ну если не уволят, сами понимаете что будет! Получается деньги выделяют на эти опросы огромные и тю-тю, а ходят кто? Конечно же бюджетники! Иванов наш депутат (на самом деле глава Липецка. - Прим. GOROD48) решил выслужиться видимо перед Москвой и сказать какой он хороший, что у нас тут волонтеры и без денег будут ходить. Жаловаться то и некому получается! Они сами все уже решили за людей! Вот такие у нас выборы. Спасибо вам Иванов, сам бы походил по квартирам, но это не царское дело видимо».
А сегодня в редакцию GOROD48 пришла женщина, сказала, что она работает в одной бюджетной организации и показала нам «инструкцию волонтеру», которую ей вручила ее куратор из городской администрации.
- Мне и моим коллегам дали такие инструкции, а также указали несколько многоэтажных домов, которые мы должны трижды обойти до 16 марта. Мы должны пригласить всех жильцов на выборы, узнать, где живут пожилые и больные люди, кто живет не по месту регистрации, рассказать, как им можно проголосовать на выборах 18 марта. Мы должны рассказать инвалидам и старикам о том, что им по их желанию принесут урны домой, а те, кто живет не по месту прописки, могут проголосовать на ближайшем избирательном участке, - говорит женщина.
По ее словам, кураторами таких, как она, «волонтеров», назначены сотрудники мэрии и горсовета.
- Нас и раньше привлекали к такого рода обязанностям, но тогда за это хотя бы платили. А сейчас, мол, Год волонтера, и нас приглашают потратить наше свободное время на поквартирные обходы! Обидно!
В администрации Липецка анонимно нам подтвердили все, что сказала бюджетница.
- Мы от этой идеи сами не в восторге. Но нарушения избирательного законодательства в таком волонтерстве нет. Просто жаль тратить свои выходные на бесполезную, в общем, деятельность. Ведь те, кто желает проголосовать, и так пойдет на выборы, а те, кто этого делать не хочет, и так останутся дома. Просто все эти походы по домам и квартирам, кажется, озлобят горожан, которые расценят их как агитацию, - сказал наш источник в мэрии.
Исходя из методички, первый поквартирный и подомовой обход липчан должен начаться уже завтра и закончиться 25 февраля. Второй круг «волонтеры» известно чьей победы должны совершить с 5 по 9 марта. Ну, и наконец, контрольный обход избирателей вся бюджетная рать должна совершить 12-16 марта.
27 1291
налогоплательщик
Липецкпассажиртранс
Серый
И не говорите
Гость
Выборы , выборы ...
Совет
Совет
Варвара
малямба