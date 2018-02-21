Общество

сегодня, 12:30

Руководитель Фонда капремонта Липецкой области включен в Федеральный кадровый резерв

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#ФКР
Руководитель Фонда капремонта Липецкой области включен в Федеральный кадровый резерв

Система капремонта дала старт к формированию нового профессионального сообщества - Федерального кадрового резерва, с целью обмена опытом, наработанным регионами-лидерами, а также с целью сохранения в отрасли профессиональных кадров. Формирование данного резерва находится в компетенции Ассоциации региональных операторов.

На сегодняшний день в 85-ти региональных операторах капремонта трудится более 6 000 специалистов.

Отметим, что кадровый резерв будет охватывать не только руководящий состав региональных фондов капремонта, но и иные группы должностей и специальностей в сфере капремонта.

Опыт работы руководителем фонда капремонта позволяет лицам, включенным в резерв, претендовать на замещение вакантных должностей не только в региональных фондах, но и в органах исполнительной власти субъектов РФ, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта.

Руководитель Фонда капитального ремонта Липецкой области Александр Козин включен в Федеральный кадровый резерв, так как Липецкая область является одним из регионов-лидеров по реализации программы капитального ремонта.

Наряду с руководителем Фонда капремонта Липецкой области, в данный резерв включено еще 8 руководителей региональных операторов капитального ремонта.

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"PR"
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#ФКР

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