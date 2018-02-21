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Эксперт прокомментировал увеличение числа военных учений НАТО против российской угрозы
В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Ермаков отметил, что увеличение числа военных учений НАТО против надуманной "российской угрозы" идет под давлением США.
По информации агентства, затраты федеративной республики на участие в маневрах альянса увеличатся с €50 млн в 2017 году до €90 млн в нынешнем.
Учения под названиями "Удар сабли" (Saber Strike), "Огненный гром" (Flaming Thunder) и "Железный волк" (Iron Wolf) пройдут на восточных и северных территориях НАТО.
Самые масштабные учения "Единый трезубец - 2018" (Trident Juncture), проводимые в рамках политики НАТО по сдерживанию России, состоятся в октябре - ноябре текущего года с участием 30 - 40 тысяч человек. Германия направит на них около 8 тысяч военнослужащих.
Причина активизации военных, пишет Focus со ссылкой на заявления немецких властей, заключается в "агрессивной политике" Москвы. Так, из-за воссоединения России с Крымом угрозу якобы чувствуют прибалтийские страны и Польша.
Маневры, подчеркивает газета, должны будут направить России "четкий сигнал" о том, что вмешательство в дела стран НАТО будет иметь "серьезные последствия", - передает РИА-Новости.
В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Сергей Ермаков отметил, что увеличение числа военных учений НАТО против надуманной "российской угрозы" идет под давлением США.
"Российская военная угроза – это, безусловно, надуманный фактор. Но это тот мотив, вокруг которого НАТО пытается сплотить свои ряды, а также выбить деньги налогоплательщиков на то, чтобы поднять военное финансирование. И мы видим, что военный бюджет стран альянса, действительно, серьезно увеличивается. Это происходит под очень серьезным и последовательным давлением со стороны США. Увеличение военного потенциала НАТО выражается, в том числе, и в увеличении (числа) военных учений. В настоящее время порядка 250 учений разной интенсивности и масштабов проходит в год. Причем проходят учения, приближенные к боевым условиям, в которых задействуется все больше военных сил и тяжелой техники. Все большее количество стран предоставляют в распоряжение НАТО свои вооруженные силы, отдельные части, чтобы отрабатывать на практике приемы борьбы против так называемой российской военной агрессии", – сказал Сергей Ермаков.