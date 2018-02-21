Расписание липецких электричек изменено из-за праздников

Пассажирам стоит обратить внимание на коррективы.

В связи с предстоящими праздниками, Днем защитника Отечества и Международным женским днем, с 22 февраля по 10 марта произойдут изменения в расписании движения пригородных поездов, сообщает ППК «Черноземье». Коррективы в работе электричек затронут пассажиров Липецкой области.



Так, меняется расписание состава «Воронеж — Усмань». Поезда №№ 6338, 6357 и 6344 не выйдут на маршрут 23 февраля, 8 и 9 марта. Зато в эти даты пассажиров будет возить электричка № 6644.