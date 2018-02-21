Общество
сегодня, 11:51
В микрорайоне «Елецкий» расчистят пруд
Проект расчистки уже готовят
Сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с проектировщиками и представителями отдела охраны окружающей среда администрации Липецка, МУ «Управление главного смотрителя Липецка» рассматривались предлагаемые проектные решения по расчистке пруда в районе микрорайона "Елецкий".
Был проведен осмотр территории, прилегающей к пруду, и принято решение о том, что при производстве работ не будут подлежать сносу деревья, произрастающие у пруда. Также было принято решение об удалении по периметру пруда дикорастущей поросли и валежника, захламляющих территорию, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Фото: ekolip.ru
Был проведен осмотр территории, прилегающей к пруду, и принято решение о том, что при производстве работ не будут подлежать сносу деревья, произрастающие у пруда. Также было принято решение об удалении по периметру пруда дикорастущей поросли и валежника, захламляющих территорию, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
Фото: ekolip.ru
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