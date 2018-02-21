Общество

сегодня, 11:51

В микрорайоне «Елецкий» расчистят пруд

7 1403
#пруд
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В микрорайоне «Елецкий» расчистят пруд

Проект расчистки уже готовят

Сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с проектировщиками и представителями отдела охраны окружающей среда администрации  Липецка, МУ «Управление главного смотрителя Липецка» рассматривались предлагаемые проектные решения по расчистке пруда в районе микрорайона "Елецкий".

Был проведен осмотр территории, прилегающей к пруду, и принято решение о том, что при производстве работ не будут подлежать сносу деревья, произрастающие у пруда. Также было принято решение об удалении по периметру пруда дикорастущей поросли и валежника, захламляющих территорию, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

Фото: ekolip.ru

7 1403
#пруд
1

Комментарии (7)

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Горожанин

13 минут назад
Кроме "Елецког"о других районов не существует в г. Липецк, сколько можно уже обмусоливать его? сделайте чтото в других спальных районах уже
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conti_mc

сегодня, 13:02
это Сырский пруд, и если ты приедешь к нам, в него ты будешь окунут
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Советник Королева по самогонке

сегодня, 12:14
ни одна п...ла не признается что нагадила заблевала оставила мусор.во всем виноваты ПИНДОСЫ и их рыжий трамп
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Водяной

сегодня, 12:02
и высокоодухотворенные жильцы не менее пафосного елецкого ЗАСЕРУТ своими экскрементами всю очищеннную территорию.
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макс

сегодня, 12:01
Это пруд шикарный раньше в нем водились карасики приятно было дед меня брал на рыбалку туда но во что он сейчас превратился это ужас едут туда машины мыть ужасная картина представляют концентрацию нефтепродуктов в этом пруде.
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авас

сегодня, 11:58
это озеро любви,,,,,,так его называли!!!!!!!
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777

сегодня, 11:57
И сделать пешеходные дорожки с Елецкого на Сырский Рудник через пруд!
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