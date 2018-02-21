В микрорайоне «Елецкий» расчистят пруд

Проект расчистки уже готовят

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ekolip.ru

Сотрудниками управления экологии и природных ресурсов Липецкой области совместно с проектировщиками и представителями отдела охраны окружающей среда администрации Липецка, МУ «Управление главного смотрителя Липецка» рассматривались предлагаемые проектные решения по расчистке пруда в районе микрорайона "Елецкий".Был проведен осмотр территории, прилегающей к пруду, и принято решение о том, что при производстве работ не будут подлежать сносу деревья, произрастающие у пруда. Также было принято решение об удалении по периметру пруда дикорастущей поросли и валежника, захламляющих территорию, сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.