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Российская телеведущая Екатерина Андреева прояснила слухи о своем уходе из программы «Время»

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#Андреева #Время
Российская телеведущая Екатерина Андреева прояснила слухи о своем уходе из программы «Время»

Ранее в СМИ появились слухи об уходе Андреевой из программы «Время». Руководство «Первого канала» данные сообщения опровергло, отметив, что телеведущая будет вести эфиры, но из новой студии, а программы с ее участием будут выходит в эфир на других часовых поясах и по субботам.

Телеведущая Екатерина Андреева заявила, что "Время" для нее "никогда не закончится", и подтвердила, что будет работать в программе, рассчитанной на другие часовые пояса, - передает РИА-Новости.

"Мое "Время" закончиться не может — от Волги и до Енисея, — я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва!" — написала Андреева в Instagram.

Ранее стало известно, что заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов продолжит вести программу "Время" после десятилетнего перерыва. Екатерина Андреева и Виталий Елисеев, в свою очередь, будут вести эфир на другие часовые пояса, а также появятся в субботних выпусках передачи.

Информационная телепрограмма "Время" впервые вышла в эфир 1 января 1968 года. Для многомиллионной аудитории зрителей Екатерина Андреева уже давно стала символом программы "Время". Она работает ведущей с 1997 года.
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#Андреева #Время

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