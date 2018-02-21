сегодня, 11:44
Жительница области оскорбила бывшего в соцсети - суд оштрафовал ее на 3000 рублей
Прокуратура Долгоруковского района провела проверку обращения местного жителя о его публичном оскорблении.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, мужчину оскорбила в том числе и нецензурно его бывшая сожительница. При этом все оскорбления были выложены женщиной в социальной сети «ВКонтакте», кроме того, она выложила в сеть и номера его телефонов.
По результатам проверки в отношении правонарушительница прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации).
Постановлением мирового судьи виновнаяоштрафована в размере 3 000 руб.
Катерина
ха-ха
Путилин ( в народе гребянёк )
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Нынешний
злой обыватель
гостья
Настоящий мужик
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кокс