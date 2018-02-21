Жительница области оскорбила бывшего в соцсети - суд оштрафовал ее на 3000 рублей

Прокуратура Долгоруковского района провела проверку обращения местного жителя о его публичном оскорблении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, мужчину оскорбила в том числе и нецензурно его бывшая сожительница. При этом все оскорбления были выложены женщиной в социальной сети «ВКонтакте», кроме того, она выложила в сеть и номера его телефонов.

По результатам проверки в отношении правонарушительница прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации).

Постановлением мирового судьи виновнаяоштрафована в размере 3 000 руб.