Общество

сегодня, 11:44

Жительница области оскорбила бывшего в соцсети - суд оштрафовал ее на 3000 рублей

10 994
#оскорбление
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Жительница области оскорбила бывшего в соцсети - суд оштрафовал ее на 3000 рублей

Прокуратура Долгоруковского района провела проверку обращения местного жителя о его публичном оскорблении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, мужчину оскорбила в том числе и нецензурно его бывшая сожительница. При этом все оскорбления были выложены женщиной в социальной сети «ВКонтакте», кроме того, она выложила в сеть и  номера его телефонов.  

По результатам проверки в отношении  правонарушительница прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст.5.61 КоАП РФ (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации).

Постановлением мирового судьи виновнаяоштрафована в размере 3 000 руб.

10 994
#оскорбление
1

Комментарии (10)

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Катерина

сегодня, 13:01
А на таких кроме хабалок никто не обратит внимания
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ха-ха

сегодня, 12:32
Нынешний, зачем же вы с хабалками вообще имеете какие-то отношения? наверное находите общий язык?
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Путилин ( в народе гребянёк )

сегодня, 12:27
НИЧАГО, нас тоже оскорбляют.
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111

сегодня, 12:17
ну, если оскорбила, то за дело наверняка, сам дурак виноват))00)))
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Нынешний

сегодня, 12:17
"оскорбила бывшего" бывшего кого? Что за статус такой "бывший"?Мужик не пожаловался и не на бабу, а поставил на место лживую хабалку. И правильно сделал. Хабалок так же терпеть не могу. А у на в Липецке каждая вторая хабалка. Мужики подобным никогда не занимаются
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злой обыватель

сегодня, 12:14
Обычно наоборот бывает. Мужики своих шлюшек бывших окор6ляют.
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гостья

сегодня, 12:09
ну и мужики пошли)))
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Настоящий мужик

сегодня, 11:58
Пробил бы в печень разок другой...
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***

сегодня, 11:56
Вот это по-мужски!Сводить счеты с бывшей....Может,еще пусть она подарки вернет?Если такие были,в чем я очень сомневаюсь!))))
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кокс

сегодня, 11:54
мужик пожаловался на бабу ? мда уж.
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