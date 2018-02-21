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сегодня, 11:35

ФСБ сообщила о хищении 45 млн рублей в театре Льва Додина‍

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#ФСБ #хищение #мошенничество #театр #деньги
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ФСБ сообщила о хищении 45 млн рублей в театре Льва Додина‍

Спецслужбы раскрыли хищение 45 млн рублей в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. По факту случившегося возбуждено дело о мошенничестве.

В Санкт-Петербурге ФСБ раскрыла хищение денег, предназначенных для проектирования новой сцены Академического малого драматического театра — Театра Европы, - сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Отмечается, что группа лиц похитила не менее 45 миллионов рублей, выделенных из бюджета. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", ведется следствие. Ряд фигурантов дела уже задержали, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как рассказал РИА-Новости источник, знакомый с ходом следствия, похищенные деньги тратились на покупку люксового авто Mercedes-Benz Maybach и лизинг Porsche и Lexus, а также на приобретение недвижимости.

По словам собеседника, контракт на проектирования заключили в декабре 2013 года ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" и НАО "Театрально-декорационные мастерские". Его сумма составляла 146 миллионов рублей, которые выделили в рамках целевой программы "Культура России (2012-2018 годы)".

По версии следствия, часть работ не были выполнены, а 45,5 миллиона рублей похитили лица, "действующие от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект".

Источник подчеркнул, что срыв проектирования привел к приостановке строительно-монтажных работ на новой сцене. Заказчик был вынужден провести повторный конкурс на разработку и выпуск рабочей документации, в результате Минкульт фактически оплатил одни и те же работы дважды.

Академический малый драматический театр — Театр Европы основан в 1944 году, с 2003-го пост его художественного руководителя занимает Лев Додин. Открытие новой сцены запланировано в этом году, авторами идеи ее строительства стали Додин и главный художник театра Александр Боровский.
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#ФСБ #хищение #мошенничество #театр #деньги
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Комментарии (6)

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евгений-с

57 минут назад
А ШТА скажет по этому поводу начальник транспортного цеха тов. Мединский? Далеко не дебют в этом министерстве ....
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Mike

сегодня, 12:46
Мухин давно уже описал, как львы абрамовичи любят подвизаться на почве культуры и науки, где, якобы, творческий малосравнимый процесс, и где можно денег накосить и бездарность свою скрыть. Сколько еще этих львов серебряковых "косят" бюджетные деньги в театрах и научных организация с умными и таинственными мордашками недоизбранных.
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Ирина

сегодня, 12:36
Иван, так ведь НЕ "творческие люди" воруют - они заказчики. Воруют - подрядчики, т.е. исполнители работ.
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абусим

сегодня, 12:09
В кутузку его! К упырю серебренникову)))
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александр

сегодня, 12:08
А шо нельзя было раньше пресечь мошенничество,когда утащили только первый рубль!?
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Иван

сегодня, 12:04
Надо полагать на очередном сборище на 1-м канале наши "звезды" и "звездушки" опять начнут трубить, что как можно трогать творческих людей. Пусть воруют...
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